Hốt hoảng với trình tiếng Anh của loạt hoa hậu, á hậu Việt

Mới đây, Hoa hậu Phạm Hương bị dân mạng "bóc phốt" trình độ tiếng Anh kiểu Google dịch sau khi đăng tải dòng status khoe khu vườn của mình ở Mỹ lên trang Instagram. Sự việc Phạm Hương mắc nhiều lỗi sai tiếng Anh căn bản khiến người đẹp gốc Hải Phòng bị nhiều người mỉa mai là sống ở Mỹ gần 2 năm rồi mà vẫn phải dùng tiếng Anh kiểu Google dịch. Với vai trò là giám khảo cuộc thi Mister International 2015, Hoa hậu Đông Nam Á 2014 Thu Vũ từng khiến cả khán phòng phải "cười ồ" vì không hiểu được nội dung câu hỏi tiếng Anh mà cô đặt ra cho một thí sinh đến từ Hàn Quốc. Khi đưa ra câu hỏi: "What do you think is the essence of winning this pageant?" (tạm dịch: Bạn nghĩ ý nghĩa của việc thắng cuộc thi sắc đẹp này là gì?), nàng hoa hậu Việt phải hỏi lại tới hai lần mà vẫn không ai hiểu vì cô phát âm không chính xác. Sau đó, một giám khảo nam đã giúp cô đọc lại câu hỏi khiến ai cũng "thở phào" vì... đã hiểu. Trong clip tự giới thiệu bản thân tại cuộc thi Miss Intercontinental 2016, đại diện Việt Nam là Á hậu 1 Hoa hậu Biển Việt Nam Nguyễn Thị Bảo Như gây thất vọng về trình độ tiếng Anh của mình. Khả năng phát âm tiếng Anh kém, khó nghe của Bảo Như bị khán giả nhận xét là "nghe tưởng tiếng Thái Lan". Á hậu Lệ Hằng cùng từng khiến khán giả phải "dở khóc dở cười" vì khả năng tiếng Anh kém tại cuộc thi Miss Universe 2016. Trong một đoạn clip được lan truyền, khi được hỏi về cảm nhận ngay lúc này bằng tiếng Anh thì Á hậu 2 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tỏ vẻ không hiểu và hồn nhiên hỏi ngược lại phóng viên bằng tiếng Việt: "Cái gì?". Trước câu hỏi tiếng Anh: "Tại sao bạn lại chọn tham dự Miss Universe?" thì Lệ Hằng lại "lạc bầy" khi là thí sinh duy nhất trả lời bằng tiếng mẹ đẻ. Ảnh: Missosology. Năm 2010, Hoa hậu Diễm Hương bị gán cho biệt danh "người đẹp dốt tiếng Anh" khi viết sai danh hiệu của mình. Thay vì viết đúng danh hiệu “Miss Vietnam World” (Hoa hậu Thế giới người Việt) thì nàng hậu lại xếp các từ tiếng Anh theo trật tự tiếng Việt là “Miss World Vietnam”. Xem video "Ngắm trang phục dân tộc tuyệt đẹp của Phạm Hương". Nguồn VTC14:

