Hốt hoảng vẻ già nua, xuống sắc của Kim Tae Hee - Bi Rain

Kim Tae Hee chụp ảnh cùng fan nhí trong tiệc thôi nôi con gái thứ 2. Ngọc nữ màn ảnh Hàn trông già đi trông thấy, khác hẳn với những hình ảnh nuột nà khi cô làm mẫu quảng cáo hay đi dự sự kiện. Không chỉ Kim Tae Hee, Bi Rain trong bức ảnh chụp cùng fan nhí còn lộ sắc diện kém hơn cả vợ. Tháng 11/2019, Kim Tae Hee lần đầu xuất hiện sau khi sinh con gái thứ hai. Dù trang điểm đậm nhưng ngôi sao "Nấc thang lên thiên đường" cũng không giấu được dấu vết thời gian trên khuôn mặt. Khóe mắt đầy vết chân chim khiến Kim Tae Hee già đi trông thấy. Khuôn mặt nữ diễn viên 40 tuổi khi zoom cận cảnh. Bức ảnh không chỉnh sửa của Kim Tae Hee làm cô già hơn 10 tuổi so với tuổi thực. Hình ảnh Kim Tae Hee lúc trẻ và khi cô làm mẫu quảng cáo khác xa so với ảnh đời thường hoặc chưa chỉnh sửa.Bi Rain sở hữu body gợi cảm nhưng khuôn mặt của anh nếu không được phần mềm chỉnh sửa sẽ không phải là điểm mạnh của nam ca sĩ kiêm diễn viên này. Nhìn bức hình đăng trên trang cá nhân, nếu không nói khó ai nhận ra đây là Bi Rain. Góc chụp nghiêng khiến khuôn mặt của Bi Rain càng mất điểm. Khi không có công nghệ chụp ảnh, không trang điểm, làm tóc, Bi Rain mất đi ánh hào quang mà mọi người thường nhìn thấy anh tại các sự kiện. Bi Rain khi được trang điểm kỹ lưỡng và làm mẫu quảng cáo đẹp lên rất nhiều so với dung nhan thực của anh. Xem video "Sao Hàn sở hữu danh hiệu quốc dân". Nguồn Youtube/ Top sao Hàn:

Kim Tae Hee chụp ảnh cùng fan nhí trong tiệc thôi nôi con gái thứ 2. Ngọc nữ màn ảnh Hàn trông già đi trông thấy, khác hẳn với những hình ảnh nuột nà khi cô làm mẫu quảng cáo hay đi dự sự kiện. Không chỉ Kim Tae Hee, Bi Rain trong bức ảnh chụp cùng fan nhí còn lộ sắc diện kém hơn cả vợ. Tháng 11/2019, Kim Tae Hee lần đầu xuất hiện sau khi sinh con gái thứ hai. Dù trang điểm đậm nhưng ngôi sao "Nấc thang lên thiên đường" cũng không giấu được dấu vết thời gian trên khuôn mặt. Khóe mắt đầy vết chân chim khiến Kim Tae Hee già đi trông thấy. Khuôn mặt nữ diễn viên 40 tuổi khi zoom cận cảnh. Bức ảnh không chỉnh sửa của Kim Tae Hee làm cô già hơn 10 tuổi so với tuổi thực. Hình ảnh Kim Tae Hee lúc trẻ và khi cô làm mẫu quảng cáo khác xa so với ảnh đời thường hoặc chưa chỉnh sửa. Bi Rain sở hữu body gợi cảm nhưng khuôn mặt của anh nếu không được phần mềm chỉnh sửa sẽ không phải là điểm mạnh của nam ca sĩ kiêm diễn viên này. Nhìn bức hình đăng trên trang cá nhân, nếu không nói khó ai nhận ra đây là Bi Rain. Góc chụp nghiêng khiến khuôn mặt của Bi Rain càng mất điểm. Khi không có công nghệ chụp ảnh, không trang điểm, làm tóc, Bi Rain mất đi ánh hào quang mà mọi người thường nhìn thấy anh tại các sự kiện. Bi Rain khi được trang điểm kỹ lưỡng và làm mẫu quảng cáo đẹp lên rất nhiều so với dung nhan thực của anh. Xem video "Sao Hàn sở hữu danh hiệu quốc dân". Nguồn Youtube/ Top sao Hàn: