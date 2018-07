Hot Face sao Việt 24h: Vợ chồng Tâm Tít tình tứ trên phố. Lý Phương Châu khoe khoảnh khắc tình cảm bên Hiền Sến. Thu Quỳnh chia sẻ hình ảnh của mình trên phim trường “Quỳnh búp bê”. Giáng My tâm sự về mẹ ruột: “Làm bất cứ công việc gì thì mẹ cũng vẫn luôn là người ủng hộ nhiệt tình nhất. Bằng chứng là vừa nấu xong, mẹ vào hưởng ứng xin một bát ngay. Làm gì cũng có mẹ bên cạnh. Yêu mẹ nhất trên đời, chỉ mong lúc nào mẹ cũng cười tươi thế này”. Con gái của cặp đôi sao Việt Tú Vi - Văn Anh tròn 3 tháng tuổi. Maya than thở năm nay cũng đón sinh nhật một mình. Bảo Thanh đi mua sắm ở Frankfurt là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 3/7. Hoa hậu Hương Giang đưa hai con gái đi nghỉ dưỡng. Đàm Thu Trang ăn mặc phong cách menswear. Con gái của Thành Đạt - Hải Băng nghịch ngợm trước khi đi học. Diễm My hội ngộ Quang Vinh. Bằng Kiều hội ngộ vợ cũ tại tiệc sinh nhật của con trai út. Con gái Elly Trần thích xem phim mẹ đóng. "8 năm trước khi đóng bộ phim này tôi nào đâu có bao giờ tưởng tượng được rằng vào ngày này năm 2018 tôi sẽ mọc ra 1 fan hâm mộ ưu tú như thế này đâu. Nếu biết trước là tôi đẻ hẳn chục đứa để giờ ngồi coi cho nó xôm tụ rồi", Elly Trần chia sẻ. Xem MV "Như một thói quen" của Tâm Tít. Nguồn: Youtube

Hot Face sao Việt 24h: Vợ chồng Tâm Tít tình tứ trên phố. Lý Phương Châu khoe khoảnh khắc tình cảm bên Hiền Sến. Thu Quỳnh chia sẻ hình ảnh của mình trên phim trường “Quỳnh búp bê”. Giáng My tâm sự về mẹ ruột: “Làm bất cứ công việc gì thì mẹ cũng vẫn luôn là người ủng hộ nhiệt tình nhất. Bằng chứng là vừa nấu xong, mẹ vào hưởng ứng xin một bát ngay. Làm gì cũng có mẹ bên cạnh. Yêu mẹ nhất trên đời, chỉ mong lúc nào mẹ cũng cười tươi thế này”. Con gái của cặp đôi sao Việt Tú Vi - Văn Anh tròn 3 tháng tuổi. Maya than thở năm nay cũng đón sinh nhật một mình. Bảo Thanh đi mua sắm ở Frankfurt là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 3/7. Hoa hậu Hương Giang đưa hai con gái đi nghỉ dưỡng. Đàm Thu Trang ăn mặc phong cách menswear. Con gái của Thành Đạt - Hải Băng nghịch ngợm trước khi đi học. Diễm My hội ngộ Quang Vinh. Bằng Kiều hội ngộ vợ cũ tại tiệc sinh nhật của con trai út. Con gái Elly Trần thích xem phim mẹ đóng. "8 năm trước khi đóng bộ phim này tôi nào đâu có bao giờ tưởng tượng được rằng vào ngày này năm 2018 tôi sẽ mọc ra 1 fan hâm mộ ưu tú như thế này đâu. Nếu biết trước là tôi đẻ hẳn chục đứa để giờ ngồi coi cho nó xôm tụ rồi", Elly Trần chia sẻ. Xem MV "Như một thói quen" của Tâm Tít. Nguồn: Youtube