Hot boy Bình An và Á hậu Phương Nga hẹn hò lãng mạn nơi trời Tây

Kể từ khi công khai là "cậu - mợ" của nhau vào dịp Valentine năm nay, hot boy Bình An và Á hậu Phương Nga thoải mái hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc và tình tứ bên nhau. Ảnh: FBNV. Mới đây, cặp đôi trai tai gái sắc của làng giải trí Việt lại khiến dân tình phải trầm trồ khi tung loạt ảnh khám phá đất nước Thổ Nhĩ Kỳ đẹp lung linh và lãng mạn. Bình An - Phương Nga nắm chặt tay trong chuyến hành trình và trao nhau những lời yêu thương có vẻ "sến súa". “Những khoảnh khắc nhỏ trong số vô vàn sự đáng yêu của em”, đấy, lãng mạn sến sẩm thì nói vậy đấy chứ anh thì không hề. Nói toẹt ra là cả cái tâm anh dành cho em, thế thôi!”, diễn viên hot boy bày tỏ cảm xúc. "Cậu - mợ" công khai "bắn tim" thế này bảo sao fan không ghen tỵ? Á hậu Phương Nga tự tin khoe dáng khi bạn trai làm "phó nháy". "Chạy đi chạy lại trên một đoạn đường nào đó giữa Antalya và Konya (Thổ Nhĩ Kỳ)", Á hậu Phương Nga chú thích cho bức ảnh lãng mạn. Loạt ảnh hẹn hò của Bình An - Phương Nga khiến fan thúc giục cặp đôi mau chóng làm đám cưới. "Thần đèn hiện lên hỏi A-La- Đi-An: "Ta ban cho con một điều ước, con muốn ước gì ?" A-La-Đi-An đáp: "Con ước thần đèn hãy biến đi, để con và nàng công chúa ngủ tiếp ! OK thần đèn", Bình An hài hước viết. Á hậu Phương Nga khoe ảnh ngắm khinh khí cầu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: FBNV.

