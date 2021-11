Hồng Diễm trẻ xinh sau 4 năm đóng “Máxcơva - Mùa thay lá“

Hồng Diễm là một trong những gương mặt hot của "vũ trụ điện ảnh VTV". Không chỉ giỏi diễn xuất, nữ diễn viên còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Hình ảnh Hồng Diễm và Hồng Đăng trong một cảnh phim "Mátxcơva - Mùa thay lá" đóng năm 2017. (Ảnh: VTV) Tạo hình của Hồng Diễm trong "Mátxcơva - Mùa thay lá" là kiểu giản dị, phù hợp với nhân vật Phương mà cô hoá thân. (Ảnh: VTV) Một phần vì tạo hình nhân vật, một phần vì thời gian đã cách hiện tại 4 năm nên ngoại hình của Hồng Diễm đã khác xa so với bây giờ. (Ảnh: Tiền phong) Sau 4 năm, khi xuất hiện trong phim "Hướng dương ngược nắng", Hồng Diễm được khen ngợi ngày càng trẻ và sành điệu hơn với tạo hình nhân vật Minh Châu trong phim. (Ảnh: FBNV) Mái tóc bob cùng những trang phục thiết kế phù hợp với nhân vật do Hồng Diễm đảm nhận trong "Hướng dương ngược nắng" giúp vẻ ngoài của cô trẻ trung và sắc sảo hơn rất nhiều so với 4 năm trước. (Ảnh: FBNV) Vẻ ngoài sành điệu của Hồng Diễm hiện tại. (Ảnh: FBNV) Theo chia sẻ của người đẹp sinh năm 1983, nhờ niềng răng mà hàm răng của Hồng Diễm cũng đều hơn so với lúc cô đóng "Mátxcơva - Mùa thay lá". Theo thời gian, Hồng Diễm lại ngày càng trẻ đẹp hơn. (Ảnh: FBNV) Nhìn Hồng Diễm không ai nghĩ cô đã ở tuổi U40 và là mẹ của hai con đã lớn. (Ảnh: FBNV) Hồng Diễm tươi tắn và trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. (Ảnh: FBNV) Xem trailer Mátxcơva - Mùa thay lá. Nguồn VTV Giải trí

