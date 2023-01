Hôn nhân viên mãn bên chồng thiếu gia của Salim “Thiên thần hộ mệnh”

Hot girl Salim được Hải Long cầu hôn vào cuối năm 2021. Đến tháng 4/2022, cặp đôi đăng ký kết hôn. Salim mang bầu rồi sinh con gái đầu lòng trong năm 2022. Nữ diễn viên phim "Thiên thần hộ mệnh" đặt tên ái nữ là Pamela Hải Đường. Salim cho biết, ngay từ khi chào đời Pamela đã có vết bớt trên tay và cô cũng có một vết bớt ở vị trí tương tự. Con gái Salim càng lớn càng đáng yêu. Hot girl sinh năm 1992 đăng tải không ít hình ảnh "dìm dàng" con gái nhỏ. Bé Pamela có không ít biểu cảm đáng yêu.Vợ chồng Salim công khai hình ảnh con gái ngay từ khi bé chào đời chứ không giấu giếm. Trước khi yêu nhau, Hải Long yêu thầm Salim trong 15 năm. Salim chia sẻ về hôn nhân với Hải Long: “Kể từ khi hai người thật sự trở thành người thân kể từ lúc đó, tình yêu đã không còn sức hấp dẫn nữa. Sự rung động con tim cũng chẳng sánh bằng sự an nhàn, thoải mái này. Đó là một buổi chiều ngắm hai ba con, là câu hỏi tối nay ăn gì hay là hạnh phúc khi nhìn thấy Pam lớn từng ngày mà càng ngày càng giống hệt ba (dù hai cái lúm đồng xu biến mất tiêu). Sự đồng hành ấm áp này đã vượt qua cả sự kỳ vọng về tình yêu...". "... Xưa kia cứ mơ về một tương lai màu hường nhưng giờ lại hay nghĩ cả đến những lúc khó khăn. Có lẽ, đó chính là câu nói trong mấy bộ phim tình cảm rưng rức, bất kể anh giàu có hay nghèo khổ, mạnh khỏe hay bệnh tật, em luôn bằng lòng đồng hành cùng anh suốt cuộc đời này. Có một câu nói về hôn nhân làm Lim ám ảnh - “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”? Nhưng thực ra, có một hôn nhân bền vững thì còn cần gì tình yêu đom đóm? Cảm giác thích thú, ham muốn mãnh liệt đó chẳng thể nào so được với sự an lòng, dễ chịu và một em bé Pam đáng yêu", Salim viết. Tổ ấm của Salim ngày càng hạnh phúc. Vợ chồng hot girl thường xuyên đưa con gái đi du lịch. Salim chụp ảnh áo dài cùng chồng và con gái nhỏ. Xem trailer phim "Thiên thần hộ mệnh". Nguồn BHD Star Cineplex

Hot girl Salim được Hải Long cầu hôn vào cuối năm 2021. Đến tháng 4/2022, cặp đôi đăng ký kết hôn. Salim mang bầu rồi sinh con gái đầu lòng trong năm 2022. Nữ diễn viên phim "Thiên thần hộ mệnh" đặt tên ái nữ là Pamela Hải Đường. Salim cho biết, ngay từ khi chào đời Pamela đã có vết bớt trên tay và cô cũng có một vết bớt ở vị trí tương tự. Con gái Salim càng lớn càng đáng yêu. Hot girl sinh năm 1992 đăng tải không ít hình ảnh "dìm dàng" con gái nhỏ. Bé Pamela có không ít biểu cảm đáng yêu. Vợ chồng Salim công khai hình ảnh con gái ngay từ khi bé chào đời chứ không giấu giếm. Trước khi yêu nhau, Hải Long yêu thầm Salim trong 15 năm. Salim chia sẻ về hôn nhân với Hải Long: “Kể từ khi hai người thật sự trở thành người thân kể từ lúc đó, tình yêu đã không còn sức hấp dẫn nữa. Sự rung động con tim cũng chẳng sánh bằng sự an nhàn, thoải mái này. Đó là một buổi chiều ngắm hai ba con, là câu hỏi tối nay ăn gì hay là hạnh phúc khi nhìn thấy Pam lớn từng ngày mà càng ngày càng giống hệt ba (dù hai cái lúm đồng xu biến mất tiêu). Sự đồng hành ấm áp này đã vượt qua cả sự kỳ vọng về tình yêu...". "... Xưa kia cứ mơ về một tương lai màu hường nhưng giờ lại hay nghĩ cả đến những lúc khó khăn. Có lẽ, đó chính là câu nói trong mấy bộ phim tình cảm rưng rức, bất kể anh giàu có hay nghèo khổ, mạnh khỏe hay bệnh tật, em luôn bằng lòng đồng hành cùng anh suốt cuộc đời này. Có một câu nói về hôn nhân làm Lim ám ảnh - “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”? Nhưng thực ra, có một hôn nhân bền vững thì còn cần gì tình yêu đom đóm? Cảm giác thích thú, ham muốn mãnh liệt đó chẳng thể nào so được với sự an lòng, dễ chịu và một em bé Pam đáng yêu", Salim viết. Tổ ấm của Salim ngày càng hạnh phúc. Vợ chồng hot girl thường xuyên đưa con gái đi du lịch. Salim chụp ảnh áo dài cùng chồng và con gái nhỏ. Xem trailer phim "Thiên thần hộ mệnh". Nguồn BHD Star Cineplex