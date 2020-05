Hôn nhân hạnh phúc của Văn Anh “Phía trước là bầu trời”

Tú Vi - Văn Anh quen biết nhau khi đóng chung bộ phim “Bếp hát”, ghi hình vào năm 2013. Nam diễn viên phim “Phía trước là bầu trời” kết hôn với bạn gái vào tháng 7/2015. Khi còn hẹn hò, Tú Vi và Văn Anh được xem là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Trong đám cưới ngôn tình 2015, đôi uyên ương trao nhau lời thề non hẹn biển gây chú ý. Văn Anh chia sẻ với Tú Vi: "Gặp gỡ em và yêu em như là một định mệnh đối với cuộc đời anh. Người thiếu cái này, người thiếu cái kia và cả hai bù đắp cho nhau. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh trao nhẫn cưới. 'Hãy cùng nhìn nhau già nua' là câu nói của em mà anh thích nhất. Mình hãy cùng làm điều đó nhé". Tú Vi đáp lời: "Đúng là chúng ta, người hụt cái này, cái kia. May mắn Chúa đã cho em gặp anh, giúp em biết người đàn ông trong mộng của em là như thế nào. Lúc quen nhau một tuần, anh đã nói anh sẽ cưới em. Em cám ơn anh đã làm điều đó. Em muốn mình sống bên nhau suốt đời và giữ lời thề nguyện hôm nay. Anh là duy nhất của em". Tháng 4/2018, cặp đôi đón con gái đầu lòng gia nhập tổ ấm.Vợ chồng Văn Anh thay nhau chăm sóc con gái. Kết hôn được 5 năm, Tú Vi và Văn Anh chưa một lần cãi nhau. Cặp đôi không phải "ông chồng - cô vợ hoàn hảo" nhưng mãn nguyện với hạnh phúc đang có. Tú Vi chia sẻ, Văn Anh không mấy khi ghen tuông vì cô đi công tác dài ngày hay đóng cảnh tình cảm với bạn diễn nam. Tuy nhiên, từ khi kết hôn, Tú Vi hạn chế đóng các cảnh thân mật để Văn Anh khỏi phiền lòng. Mới đây, Tú Vi rất bức xúc khi bị antifan tung tin đồn thất thiệt. “Ly hôn rồi sao không công khai cho mọi người biết”, antifan này viết. Tú Vi lập tức đáp trả: “Trời, lạy. Bạn ở đâu ra? Bạn ăn bậy thì được nhưng nói bậy thì không được đâu nha bạn”. Cô còn bức xúc viết: “Lần đầu tiên tôi đọc bình luận mà tôi bó tay đó mọi người. Lúc tôi và Văn Anh công khai yêu nhau, thì nói tụi tôi giả bộ PR. Lúc yêu được 2 năm và sắp cưới, thì nói là hợp đồng thôi vì Văn Anh là gay. Cưới được 2 năm, có bầu luôn thì nghe bảo là do nhà Văn Anh giàu lắm, Văn Anh đại gia, nên tui cưới vì tiền. Xong giờ con 2 tuổi thì có tin tụi tui ly hôn mà không công khai. Ôi… nếu là mọi người. Mọi người làm sao đây”. Mời quý độc giả xem video "Tú Vi - Văn Anh chia sẻ về chuyện tình". Nguồn Youtube

