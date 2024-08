Hôn nhân của “phú bà” Đoàn Di Băng và chồng đại gia

Đoàn Di Băng mang bầu lần 4 nhưng không may bị sảy thai. Cô chia sẻ: “Không phải lỗi của ai cả . Tất cả là do mẹ không tốt, mẹ không giữ được con. Mẹ xin lỗi”. Chồng Đoàn Di Băng cho biết: “Con mất tim thai không biết nguyên nhân. Con ôm trọn mẹ không bóc tách hay bị động thai 1 tí nào. Thậm chí bác sĩ cho mẹ uống 2 viên đẩy con ra trong 6 tiếng con vẫn không nỡ rời mẹ. Mẹ con sốc đến hoảng loạn. Bác sĩ phải truyền an thần và chụp mê để lấy con ra. Mình dừng lại đi vợ. Anh không cần tìm thêm con nữa. Anh chỉ cần em thôi”. Đoàn Di Băng và doanh nhân Quốc Vũ kết hôn năm 2012. Nữ ca sĩ được xem là một trong những mỹ nhân Việt có số hưởng nhất Vbiz khi được ông xã vô cùng chiều chuộng. Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Di Băng được chồng tặng xe 2 tỷ. Nhân ngày 20/10/2020, cô được chồng tặng chiếc xe có giá hơn 20 tỷ đồng. Khi mang bầu lần 2, nữ ca sĩ được chồng tặng căn biệt thự trị giá 22 tỷ đồng. Khi Đoàn Di Băng mang bầu lần 4, doanh nhân Quốc Vũ tặng vợ 3 tòa nhà có vị trí đắc địa trị giá hơn 209 tỷ đồng. Đoàn Di Băng còn được chồng tặng siêu xe màu cam Mercedes AMG G63 trị giá 13,5 tỷ đồng, dép Hermes, đồng hồ Richard Mille. Doanh nhân Quốc Vũ hết lòng khen ngợi Đoàn Di Băng đẹp, kiếm tiền giỏi, hài hước, chung thủy, thương yêu gia đình chồng. Doanh nhân Quốc Vũ từng tiết lộ cả hai có viết cam kết nếu ai ngoại tình sẽ phải ra đi tay trắng. Xem video: "Gia đình Đoàn Di Băng đón Tết". Nguồn FB Đoàn Di Băng

