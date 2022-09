Hôn nhân của MC VTV và “ông chú” triệu đô hơn 16 tuổi

Hơn 1 năm trước, khoảnh khắc MC Phạm Ngọc Hà My của VTV24 được triệu phú công nghệ - CEO Hùng Đinh cầu hôn trên máy bay gây bão mạng xã hội. Dù chênh lệch 16 tuổi nhưng cả hai vẫn được khen đẹp đôi, chuẩn cặp "trai tài - gái sắc". Sau màn cầu hôn gây bão, MC VTV và "ông chú" triệu đô hơn 16 tuổi về chung một nhà không lâu sau đó. Chia sẻ trong vlog đăng tải trên kênh Youtube của mình hồi tháng 4, Hà My tiết lộ do tình hình dịch bệnh nên vợ chồng cô chưa có kế hoạch cho đám cưới. Tuy vậy, hôn lễ trong tương lai sẽ diễn ra giản dị và ấm cúng. BTV Hà My cũng chia sẻ việc cô đã nghỉ việc ở VTV từ cuối năm 2021, về làm CEO cho công ty mới về lĩnh vực tài chính cùng chồng sắp cưới. 9X sớm đón tin vui khi mang thai đứa con đầu lòng. MC Hà My từng chia sẻ về diện mạo tăng 10kg khi mang bầu. Cô cũng phải đối mặt với tâm trạng thất thường kể từ khi có em bé. Tâm sự nhiều hơn với ông xã là cách để cô vượt qua mọi khó khăn. Hà My sinh quý tử cho CEO Hùng Đinh vào ngày 20/8 vừa qua. Mỹ nhân từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam năm 2018 thoải mái chia sẻ hình ảnh đáng yêu của con trai lên trang cá nhân. Khoảnh khắc "dìm hàng" con của Hà My. Quý tử được nhận xét sở hữu nhiều nét giống bố. Hoa khôi Press Green Beauty 2019 hiếm hoi chia sẻ khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên CEO công nghệ. Tháng 6 vừa qua, mẹ bỉm 9X đăng ảnh hai vợ chồng nhân ngày sinh nhật thứ 26 của cô cùng dòng cảm xúc: "Mình hạnh phúc mình biết là được". Hà My và chồng sắp cưới đón valentine trong khung ảnh sang chảnh, lãng mạn.MC VTV và ông xã hơn 16 tuổi chụp ảnh trong chuyến đi Hà Giang hồi đầu năm để "hâm nóng" tình cảm. Hà My ngày cành xinh đẹp mặn mà, gương mặt toát lên sự hạnh phúc và viên mãn. Xem video Những màn cà khịa cực hay của MC VTV. Nguồn VTV24:

Hơn 1 năm trước, khoảnh khắc MC Phạm Ngọc Hà My của VTV24 được triệu phú công nghệ - CEO Hùng Đinh cầu hôn trên máy bay gây bão mạng xã hội. Dù chênh lệch 16 tuổi nhưng cả hai vẫn được khen đẹp đôi, chuẩn cặp "trai tài - gái sắc". Sau màn cầu hôn gây bão, MC VTV và "ông chú" triệu đô hơn 16 tuổi về chung một nhà không lâu sau đó. Chia sẻ trong vlog đăng tải trên kênh Youtube của mình hồi tháng 4, Hà My tiết lộ do tình hình dịch bệnh nên vợ chồng cô chưa có kế hoạch cho đám cưới. Tuy vậy, hôn lễ trong tương lai sẽ diễn ra giản dị và ấm cúng. BTV Hà My cũng chia sẻ việc cô đã nghỉ việc ở VTV từ cuối năm 2021, về làm CEO cho công ty mới về lĩnh vực tài chính cùng chồng sắp cưới. 9X sớm đón tin vui khi mang thai đứa con đầu lòng. MC Hà My từng chia sẻ về diện mạo tăng 10kg khi mang bầu. Cô cũng phải đối mặt với tâm trạng thất thường kể từ khi có em bé. Tâm sự nhiều hơn với ông xã là cách để cô vượt qua mọi khó khăn. Hà My sinh quý tử cho CEO Hùng Đinh vào ngày 20/8 vừa qua. Mỹ nhân từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam năm 2018 thoải mái chia sẻ hình ảnh đáng yêu của con trai lên trang cá nhân. Khoảnh khắc "dìm hàng" con của Hà My. Quý tử được nhận xét sở hữu nhiều nét giống bố. Hoa khôi Press Green Beauty 2019 hiếm hoi chia sẻ khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên CEO công nghệ. Tháng 6 vừa qua, mẹ bỉm 9X đăng ảnh hai vợ chồng nhân ngày sinh nhật thứ 26 của cô cùng dòng cảm xúc: "Mình hạnh phúc mình biết là được". Hà My và chồng sắp cưới đón valentine trong khung ảnh sang chảnh, lãng mạn. MC VTV và ông xã hơn 16 tuổi chụp ảnh trong chuyến đi Hà Giang hồi đầu năm để "hâm nóng" tình cảm. Hà My ngày cành xinh đẹp mặn mà, gương mặt toát lên sự hạnh phúc và viên mãn. Xem video Những màn cà khịa cực hay của MC VTV. Nguồn VTV24: