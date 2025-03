Bạch Công Khanh nói gì về tin đồn hẹn hò “bản sao Thư Kỳ”?

Ca sĩ Bạch Công Khanh và diễn viên Lan Thy vướng nghi vấn phim giả tình thật sau khi đóng Âm dương lộ. Phía người trong cuộc vừa phủ nhận tin đồn tình cảm. Ảnh: FB Lan Thy. Bạch Công Khanh chia sẻ trên Saostar, anh và Lan Thy hiện tại là đồng nghiệp. Ảnh: FB Bạch Công Khanh.Bạch Công Khanh và Lan Thy được nhiều khán giả ghép cặp. Ảnh: FB Bạch Công Khanh. Trước Lan Thy, nam ca sĩ được "đẩy thuyền" với Nam Em. Ảnh: Dân Việt. Nam Em và Bạch Công Khanh có nhiều cảnh quay tình tứ khi đóng chung phim Nhà không bán ra mắt năm 2022. Nam Em và Bạch Công Khanh còn kết hợp trong MV New year with you. Ảnh: FB VOV. Sau sự cố được ghép cặp với Nam Em, Bạch Công Khanh chia sẻ trên Vietnamnet, anh mong khán giả văn minh, dành sự yêu thích cho các diễn viên có chừng mực để cùng tập trung theo dõi sản phẩm nghệ thuật. Ảnh: Saostar. Bạch Công Khanh là ca sĩ, diễn viên. Năm 2009, anh tham gia cuộc thi Tiếng ca học đường. Tại sân chơi này, nam ca sĩ giành danh hiệu á quân. Ảnh: FB Bạch Công Khanh. Năm 2016, Bạch Công Khanh đoạt giải quán quân Gương mặt thân quen. Ảnh: FB Bạch Công Khanh. Ngoài ca hát, Bạch Công Khanh còn làm MC, diễn viên. Nam ca sĩ nhận được phản hồi tích cực sau vai cậu ba Xuân yếu đuối trong phim Tiếng sét trong mưa. Ảnh: FB Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh còn đóng Đánh cắp giấc mơ, Hoa cúc vàng trong bão\, Vua bánh mì, Đích tôn độc đắc... Ảnh: FB Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh từng gây chú ý khi lên tiếng phơi bày góc khuất gạ tình trong làng giải trí Việt. Thời điểm đoạt giải nhì Tiếng ca học đường năm 2009, nam ca sĩ nhận rất nhiều tin nhắn gạ đổi tình lấy tiền nhưng anh không chấp nhận. Ảnh: FB Bạch Công Khanh. Xem video: "Bạch Công Khanh hóa thân thành NSND Lệ Thủy". Nguồn Vietnamnet

