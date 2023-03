Hôn nhân của Hứa Minh Đạt suýt mắc bẫy chiêu lừa “con cấp cứu”

Do may mắn đọc được thông tin về chiêu lừa con cấp cứu, phải chuyển tiền, Hứa Minh Đạt không mắc bẫy khi có một nam thanh niên gọi điện thoại báo con trai bị té cầu thang và đang cấp cứu, nói anh chuyển khoản gấp để lo cho bé. Hứa Minh Đạt xử lý trước chiêu lừa con cấp cứu: “Tôi bình tĩnh hỏi lại con tôi học trường gì thì thanh niên đó nói là con tôi học ở trường mà bé học cách đây mấy năm trước. Tôi mới nói là “để anh gọi công an lên đưa tiền mặt cho em nha” thì thanh niên đó liền cúp máy và khóa máy luôn”. Hứa Minh Đạt kết hôn với Lâm Vỹ Dạ. Cả hai gặp nhau khi Lâm Vỹ Dạ 15 tuổi. Đến năm 18 tuổi, Lâm Vỹ Dạ mới hẹn hò với Hứa Minh Đạt. Lâm Vỹ Dạ ấn tượng về ngoại hình phong lưu, lãng tử của Hứa Minh Đạt. Cô kể kế hoạch "cưa đổ" chồng. Cụ thể, biết vở diễn có Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ liền báo với quản lý Sân khấu kịch Nụ cười mới rằng em gái của cô không diễn được, để mình thế chỗ. Cả hai kết hôn năm 2010 khi chưa có sự nghiệp. Để lo cho tổ ấm, Hứa Minh Đạt miệt mài đi diễn. Lâm Vỹ Dạ mang bầu vẫn cố gắng buôn bán nhỏ. Thấy vợ lui về làm hậu phương, vun vén cho tổ ấm, Hứa Minh Đạt rất trân trọng sự hy sinh này. Bởi vậy, khi Lâm Vỹ Dạ trở lại nghề và thành công, Hứa Minh Đạt cảm thấy mừng, không buồn vì bị so sánh về thành tích và tên tuổi với vợ. Lâm Vỹ Dạ cho biết Hứa Minh Đạt luôn hỗ trợ trong việc chăm sóc con để cô yên tâm đi diễn. Hứa Minh Đạt cho biết, anh nể vợ, chứ không sợ vợ: "Vợ mình thì mình sợ, cũng không có vấn đề gì. Nói vui là vậy nhưng thực sự vợ luôn là người khuyên bảo, lúc nào cũng muốn mình tốt. Tôi làm theo những điều đó thì mọi người lại bảo là tôi sợ vợ. Vợ thì không việc gì phải sợ, nói chính xác hơn đó là nể vợ", anh chia sẻ trên Dân Trí. Vợ chồng Hứa Minh Đạt cũng có những lúc mâu thuẫn nhưng cả hai đều chịu ngồi xuống nói chuyện để hiểu nhau hơn nên chưa bao giờ giận nhau quá 2 ngày. Để hai con trai không bị thiệt thòi vì bố mẹ thường xuyên vắng nhà, Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt thường đưa con các đi du lịch mỗi khi rảnh rỗi. Xem video "Hứa Minh Đạt gọi điện xin Lâm Vỹ Dạ 20 triệu bị mắng té tát". Nguồn Vie Network

