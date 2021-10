Hôn nhân của hoa hậu tuyên bố cho Hồ Văn Cường mượn nhà 160m2

Mới đây, Hoa hậu Phương Lê gây chú ý khi ngỏ ý cho Hồ Văn Cường mượn căn hộ cao cấp 160m2 trong lúc tìm mua nhà mới. Theo Phương Lê, đây là căn hộ mà chồng của cô tặng cho con gái đầu lòng. Ông xã của Phương Lê là một đại gia người gốc Huế. Phương Lê từng khoe những món quà đắt giá từ chồng như 3 viên kim cương vào sinh nhật năm 2019, nhẫn 21 tỷ dịp 8/3 năm 2017 và 6 tỷ tiền mặt cho việc giảm được 6 kg.Phương Lê chia sẻ trên Saostar, ông xã của cô là người vừa hiện đại vừa truyền thống, rất tôn trọng và tin tưởng vợ cũng như không biết ghen. Những tấm ảnh mặc bikini khoe dáng Phương Lê thường chia sẻ hầu hết đều do ông xã và con gái chụp cho. Phương Lê từng gây xôn xao khi quỳ gối, rửa chân cho ông xã đại gia do anh bị bệnh gout, chân rất đau nhức nên phải ngâm thuốc. Cô chia sẻ: “Đối với Phương tình nghĩa vợ chồng rất thiêng liêng, nếu chồng mình bị bệnh hoặc khó khăn không thể tự vệ sinh được thì cô cũng sẵn sàng rửa chân cho anh. Đó là một việc rất bình thường, tình yêu thì sẽ có sự ích kỷ, nhưng tình nghĩa sẽ có sự hy sinh cho đối phương”. Thỉnh thoảng vợ chồng Phương Lê có những bất đồng quan điểm. “Sau những lần cãi cọ chúng tôi hay làm hòa bằng cách nhìn vào điểm tốt của nhau để trân trọng người bên cạnh mình”, bà mẹ 3 con chia sẻ trên Ngôi sao. Phương Lê từng tâm sự, cô may mắn chưa bao giờ gặp người thứ ba. Nguyên nhân có lẽ vì ông xã của cô luôn nghiêm túc với các mối quan hệ và không phải người có máu trăng hoa. Trong mắt Phương Lê, ông xã là một người cha tuyệt vời của các con. 3 con gái của Phương Lê đều xinh xắn và học giỏi. Theo Phương Lê, bé Victoria học giỏi toán và được xếp trong nhóm học giỏi của trường quốc tế, cặp đôi song sinh Michelle - Olivia giỏi tiếng Anh và mê thời trang. Phương Lê muốn các con tự do theo đuổi con đường mà các bé yêu thích. Tuy nhiên, quan trọng nhất cô luôn muốn các con mình phải tự lập, tự chủ tài chính. Dù bố mẹ giàu có nhưng 3 con gái của Phương Lê rất tự lập. Phương Lê cho biết, mỗi ngày các bé phải tự dọn phòng ngủ của mình. Xem video: "Nhan sắc gợi cảm của Phương Lê". Nguồn FBNV

Mới đây, Hoa hậu Phương Lê gây chú ý khi ngỏ ý cho Hồ Văn Cường mượn căn hộ cao cấp 160m2 trong lúc tìm mua nhà mới. Theo Phương Lê, đây là căn hộ mà chồng của cô tặng cho con gái đầu lòng. Ông xã của Phương Lê là một đại gia người gốc Huế. Phương Lê từng khoe những món quà đắt giá từ chồng như 3 viên kim cương vào sinh nhật năm 2019, nhẫn 21 tỷ dịp 8/3 năm 2017 và 6 tỷ tiền mặt cho việc giảm được 6 kg. Phương Lê chia sẻ trên Saostar, ông xã của cô là người vừa hiện đại vừa truyền thống, rất tôn trọng và tin tưởng vợ cũng như không biết ghen. Những tấm ảnh mặc bikini khoe dáng Phương Lê thường chia sẻ hầu hết đều do ông xã và con gái chụp cho. Phương Lê từng gây xôn xao khi quỳ gối, rửa chân cho ông xã đại gia do anh bị bệnh gout, chân rất đau nhức nên phải ngâm thuốc. Cô chia sẻ: “Đối với Phương tình nghĩa vợ chồng rất thiêng liêng, nếu chồng mình bị bệnh hoặc khó khăn không thể tự vệ sinh được thì cô cũng sẵn sàng rửa chân cho anh. Đó là một việc rất bình thường, tình yêu thì sẽ có sự ích kỷ, nhưng tình nghĩa sẽ có sự hy sinh cho đối phương”. Thỉnh thoảng vợ chồng Phương Lê có những bất đồng quan điểm. “Sau những lần cãi cọ chúng tôi hay làm hòa bằng cách nhìn vào điểm tốt của nhau để trân trọng người bên cạnh mình”, bà mẹ 3 con chia sẻ trên Ngôi sao. Phương Lê từng tâm sự, cô may mắn chưa bao giờ gặp người thứ ba. Nguyên nhân có lẽ vì ông xã của cô luôn nghiêm túc với các mối quan hệ và không phải người có máu trăng hoa. Trong mắt Phương Lê, ông xã là một người cha tuyệt vời của các con. 3 con gái của Phương Lê đều xinh xắn và học giỏi. Theo Phương Lê, bé Victoria học giỏi toán và được xếp trong nhóm học giỏi của trường quốc tế, cặp đôi song sinh Michelle - Olivia giỏi tiếng Anh và mê thời trang. Phương Lê muốn các con tự do theo đuổi con đường mà các bé yêu thích. Tuy nhiên, quan trọng nhất cô luôn muốn các con mình phải tự lập, tự chủ tài chính. Dù bố mẹ giàu có nhưng 3 con gái của Phương Lê rất tự lập. Phương Lê cho biết, mỗi ngày các bé phải tự dọn phòng ngủ của mình. Xem video: "Nhan sắc gợi cảm của Phương Lê". Nguồn FBNV