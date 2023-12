Hôn nhân của Hoa hậu giỏi ngoại ngữ nhất Vbiz bên chồng Ấn Độ

Một người bạn vừa khoe ảnh dự tiệc kỷ niệm 30 năm ngày cưới của Hoa hậu Diệu Hoa và doanh nhân Maneesh Dane. Ảnh: FBNV. Vợ chồng Diệu Hoa gặp nhau năm 1992. Nàng hậu chia sẻ, vừa gặp mặt, cô nhận ra doanh nhân người Ấn Độ tên Maneesh Dane đích thị là người bạn đời của mình. Ảnh: Người Lao Động. Nhà thơ Dương Kỳ Anh từng chia sẻ, ông gặp Maneesh Dane khi doanh nhân này chưa lấy Diệu Hoa. Lúc đó, ông biết cặp đôi này có một tình yêu đích thực. Ảnh: Gia Đình Việt Nam.Bố mẹ chồng Diệu Hoa đều là bác sĩ. Ảnh: Khám Phá. Diệu Hoa từng tâm sự trên Tiền Phong về lễ thành hôn đáng nhớ ở quê chồng. "Tối hôm đó, ở quê chồng, Mumbai, quanh một đống lửa hồng, trước đông đủ họ hàng, bạn bè, với sự chủ trì của một vị thầy tu, vợ chồng tôi nắm tay nhau đi quanh ngọn lửa bảy vòng. Cứ sau mỗi vòng thầy tu lại đọc một lời thề về tình nghĩa vợ chồng, về lòng hiếu thảo đối với cha mẹ hai bên", nàng hậu kể. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh. Hoa hậu Diệu Hoa và chồng có 3 người con chung. Ảnh: Vietnamnet. Diệu My (ngoài cùng bên trái) - con gái đầu lòng của vợ chồng người đẹp đang làm việc cho một công ty ở New York (Mỹ). Ảnh: Vietnamnet. Theo Dân Trí, con gái thứ hai Diệu Ly (ngoài cùng bên trái) từng tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Marketing - truyền thông của New York University. Sau khi tốt nghiệp, Diệu Ly làm việc tại Singapore. Ảnh: Vietnamnet. Diệu Ly và Diệu My đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Ảnh: Vietnamnet. Tại một sự kiện, Diệu Ly được nhiều người lầm tưởng là Hoa hậu Ấn Độ và xin chụp ảnh cùng. Ảnh: Vietnamnet. Hoa hậu Diệu Hoa động viên con gái thứ hai hãy coi việc bị nhầm là hoa hậu Ấn Độ là một kỷ niệm đẹp trong cuộc sống. Ảnh: Dân Trí. Hoàng Phi - con trai út Hoa hậu Diệu Hoa tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Khoa học Máy tính của University of Washington tại Mỹ. Ảnh: Pháp Luật Plus. Vợ chồng Diệu Hoa đón Tết Nguyên đán của Việt Nam và Lễ hội Diwali (Lễ hội Ánh sáng) của Ấn Độ - diễn ra theo lịch Hindu vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Ảnh: An Ninh Thủ Đô. Dịp Tết Nguyên đán, cả gia đình Diệu Hoa thường chụp ảnh áo dài. Ảnh: Vietnamnet. Xem video "Võ Hạ Trâm hát bài Mẹ tôi". Nguồn Youtube Võ Hạ Trâm

