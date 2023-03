Hôn nhân của diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy thắng giải Oscar 2023

Với vai diễn Waymond Wang - người chồng đầy bí ẩn của Evelyn (Dương Tử Quỳnh) trong phim “Everything everywhere all at once”, Quan Kế Huy thắng giải Oscar 2023 ở hạng mục Nam phụ xuất sắc. Ảnh: Zing Quan Kế Huy cảm ơn gia đình, trong đó có vợ. “Tôi nợ tình yêu của đời tôi - vợ tôi Echo. Trong suốt 20 năm qua, Echo luôn nói với tôi rằng rồi một ngày nào đó, tôi sẽ thành công”, nam diễn viên gốc Việt nói. Ảnh: Lao động Hồi tháng 1/2023, khi giành giải Nam phụ xuất sắc của phim điện ảnh tại giải Quả cầu vàng, Quan Kế Huy không quên dành lời ngọt ngào cho người bạn đời: “Tôi muốn cảm ơn người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, người đã không bao giờ ngừng tin tưởng vào tôi. Đó là vợ tôi. Anh yêu em thật nhiều”. Ảnh: Zing Theo Us magazine, Quan Kế Huy và Echo gặp nhau tại Hong Kong khi cùng thực hiện một bộ phim năm 2004. Ảnh: usmagazine Sau khi hẹn hò rồi kết hôn, cặp đôi chuyển đến Mỹ. Ảnh: Usmagazine Quan Kế Huy thi thoảng xuất hiện bên vợ tại sự kiện. Ảnh: Usmagazine Nam diễn viên gốc Việt tham gia lễ trao giải Oscar 2023 cùng bà xã. Ảnh: HollywoodreporterVợ chồng Quan Kế Huy kiệm lời về hôn nhân trên truyền thông. Ảnh: Hollywoodlife Xem video: "Phân cảnh của Quan Kế Huy trong Breathing Fire". Nguồn Khám phá

