Hôn nhân của cặp đôi vàng trong làng âm nhạc Mỹ Linh - Anh Quân

Mỹ Linh - Anh Quân là một trong những cặp đôi "kiểu mẫu" của showbiz Việt. Cả hai kết hôn năm 1998. Khi làm đám cưới, Mỹ Linh là ngôi sao nhạc nhẹ nổi tiếng bậc nhất còn nhạc sĩ Anh Quân vừa trở về Việt Nam sau thời gian dài du học. Anh Quân không chỉ làm tốt vai trò của một người chồng mẫu mực mà còn là chỗ dựa vững chắc, đứng sau hàng loạt thành công của Mỹ Linh. Còn Mỹ Linh được biết đến là một người phụ nữ có trái tim nhân hậu, một người mẹ tuyệt vời khi yêu thương con riêng của chồng như con đẻ. Sau 23 năm kết hôn, tình cảm giữa Anh Quân và Mỹ Linh vẫn mặn nồng. Khoảnh khắc cặp đôi nắm tay, tựa vào nhau tuy giản dị nhưng đong đầy hạnh phúc. Mới đây, Mỹ Linh tâm sự: "Kỷ niệm 23 năm ngày chúng mình về chung một nhà, tuy thức dậy khác giờ nhưng vẫn chung một giường". Cặp đôi vàng trong làng âm nhạc Việt được khen ngày càng có tướng phu thê. Người hâm mộ Mỹ Linh đều biết rằng nữ diva và Anna Trương - con gái riêng của Anh Quân không hề có khoảng cách. Anna Trương từng chia sẻ về mẹ Mỹ Linh trên Người đưa tin: “Mẹ Mỹ Linh là người thân thiện và nhân hậu, mẹ nhìn mọi chuyện ở góc độ tích cực nhất. Ở nhà, mẹ dạy cho 3 chị em rất nhiều điều trong cuộc sống như cách nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chúng tôi được học các kỹ năng sống từ mẹ. Tôi học được ở mẹ Mỹ Linh cách vị tha trong mọi chuyện, không có khoảng cách nào giữa tôi và mẹ Linh cả. Chúng tôi là một gia đình đúng nghĩa...”. Con chung và con riêng của vợ chồng Mỹ Linh đều giỏi giang. Anna Trương hiện là kỹ sư âm thanh ở Mỹ. Ảnh: Người đưa tin Mỹ Anh - con gái chung của Anh Quân và Mỹ Linh đam mê ca hát. Em từng tự đảm nhận các khâu như sản xuất, hòa âm, chơi nhạc cụ, thu âm, đạo diễn cho MV đầu tay mang tên "Got you". Duy Anh - con trai của Mỹ Linh đang học Đại học Melbourne để trở thành bác sĩ. Vợ chồng Mỹ Linh luôn ủng hộ và khuyến khích đam mê của các con dù có hay không nối nghiệp bố mẹ. Xem video "Diva Mỹ Linh xuất hiện trong King of rap". Nguồn King of rap

