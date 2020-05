Hai con gái xinh đẹp, tài năng của diva Mỹ Linh - Anh Quân

Anna là con gái riêng của nhạc sĩ Anh Quân. Từ nhỏ, Anna đã có mối quan hệ rất tốt đẹp với mẹ kế là diva Mỹ Linh. Năm 2012, Anna ra mắt single "Những bài hát đầu tiên" và album "Một nửa yêu thương" trước khi lên đường sang Mỹ du học vào năm 2014. Sau khi tốt nghiệp học viện Berklee College of Music, Anna làm kỹ sư âm thanh tại phòng thu Igloo Music ở Los Angeles (Mỹ). Theo Vietnamnet, Anna cùng các đồng nghiệp tham gia hàng loạt dự án “bom tấn” như: A Star Is Born, Deadpool 2, Wreck it ralph 2, Mary Poppins Returns, Smallfoot, phim ngắn Bao của hãng Pixar. Theo chia sẻ của Mỹ Linh, Anna còn là một trong những kỹ sư phối nhạc cho Frozen 2. Không chỉ tài năng, con gái của diva Mỹ Linh - Anh Quân còn được nhiều khán giả khen ngợi ngày càng xinh đẹp. Hình ảnh gợi cảm của Anna khi bước sang tuổi 25. Anna rất thân thiết với em gái cùng cha khác mẹ là Mỹ Anh. Từ nhỏ, Mỹ Anh đã có niềm đam mê âm nhạc. Con gái của diva Mỹ Linh từng biểu diễn cùng mẹ trong một số chương trình âm nhạc. Mỹ Anh chia sẻ, gần đây, cô mới nhận ra âm nhạc là con đường cô muốn theo đuổi. Năm 2016, Mỹ Anh từng ra mắt đĩa nhạc đầu tay The First Album: Bài hát cho Bi. Con gái của Anh Quân vừa phát hành MV có tên "Got you". Đây là sản phẩm Mỹ Anh tự đảm nhận các khâu như sản xuất, hòa âm, chơi nhạc cụ, thu âm, đạo diễn MV. Mỹ Anh cho biết, cô muốn trở thành một nhà sản xuất âm nhạc vì thấy thị trường hiện nay đang thiếu đi các nữ producer, đặc biệt là vị trí nhạc sĩ phối khí và kỹ sư âm thanh. Mỹ Anh có ngoại hình khá xinh xắn. Ngoài Mỹ Anh và Anna, vợ chồng Anh Quân - Mỹ Linh còn có cậu con trai tên Duy Anh đang du học ngành Y. Mời quý độc giả xem MV "Got you" của Mỹ Anh. Nguồn Youtube nhân vật

