Hơn một thập kỷ hẹn hò của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn ngọt ngào cỡ nào?

Theo Vietnamnet, Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn chia tay đúng ngày Valentine 14/2/2021. Kiều Minh Tuấn chủ động đề nghị chia tay với lý do "không hợp nhau". Ảnh: Zing Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn bắt đầu hẹn hò vào năm 2009. Tuy nhiên, đến năm 2015, cặp đôi “chị em” này mới công khai chuyện tình cảm. Ảnh: Gia đình xã hội Trước khi đến với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng từng qua một lần đò và có một cậu con trai. Ảnh: An ninh thủ đô Chuyện tình giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn gây chú ý bởi nam diễn viên kém bạn gái đến 18 tuổi. Ảnh: Khám phá Luôn dành cho nhau lời có cánh, cử chỉ ngọt ngào cho Cát Phượng nhưng đến năm 2018, Kiều Minh Tuấn thừa nhận yêu An Nguy. Ảnh: Gia đình Việt Nam Dù sau đó nam diễn viên đính chính chỉ say nắng nhưng anh vẫn bị cư dân mạng chỉ trích. Ảnh: Người lao động Trước scandal của Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn chọn ở bên nam diễn viên. Cặp đôi lệch tuổi bên nhau không rời trong cuộc sống và công việc. Ảnh: FBNV Năm 2020, Cát Phượng viết trên trang cá nhân: "Đàn ông khi làm ra tiền, họ luôn muốn có thêm người đàn bà bên cạnh. Phụ nữ khi làm ra tiền, họ không cần đến người đàn ông". Nhiều cư dân mạng cho rằng không phải ngẫu nhiên Cát Phượng đăng tải câu nói này nếu như tình cảm của cô và tình trẻ vẫn mặn nồng. Ảnh: FBNV Tuy nhiên, Cát Phượng đáp trả tin đồn tình cảm với Kiều Minh Tuấn rạn nứt bằng clip cả hai hít khí trong một chiếc túi rồi nói chuyện với giọng nói bị bóp méo. Ảnh: FBNV Cuối năm 2021, tại buổi họp báo ra mắt một gameshow, Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn đến và đi không cùng thời điểm, thậm chí không có tương tác nào. Việc cặp đôi “chị em” ngó lơ nhau làm dấy nghi vấn tình cảm của hai người này rạn nứt. Ảnh: Vietnamnet Chia sẻ với Nhịp sống Việt, Cát Phượng cho hay, cô đến trễ vì đi lấy thuốc điều trị bệnh tiền đình. Ngoài ra, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn phải ngồi theo team theo yêu cầu của ban tổ chức. Ảnh: Vietnamnet Cũng theo Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn có nhắn tin rằng anh phải về trước để đi quay phim. Cô nói thêm, nếu gặp vấn đề trong chuyện tình cảm, cô và Kiều Minh Tuấn sẽ lên tiếng. Ảnh: FBNV Valentine 14/2/2022, Cát Phượng định công bố chuyện chia tay Kiều Minh Tuấn thì nam diễn viên có phim sắp ra rạp nên giữ kín chuyện tình cảm để không làm ảnh hưởng đến bộ phim. Ảnh: FBNV Cát Phượng đính chính một số thông tin sai. Cụ thể, cả hai chưa đăng ký kết hôn, không có tài sản chung. Căn hộ chung cư hai người từng chung sống do Cát Phượng vay tiền mua, không phải do Kiều Minh Tuấn tặng. Thời gian chung sống, nam diễn viên chủ động giúp Cát Phượng trả lãi ngân hàng hằng tháng. Ảnh: FBNV Xem clip hài hước của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn. Nguồn FB Cát Phượng

Theo Vietnamnet, Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn chia tay đúng ngày Valentine 14/2/2021. Kiều Minh Tuấn chủ động đề nghị chia tay với lý do "không hợp nhau". Ảnh: Zing Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn bắt đầu hẹn hò vào năm 2009. Tuy nhiên, đến năm 2015, cặp đôi “chị em” này mới công khai chuyện tình cảm. Ảnh: Gia đình xã hội Trước khi đến với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng từng qua một lần đò và có một cậu con trai. Ảnh: An ninh thủ đô Chuyện tình giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn gây chú ý bởi nam diễn viên kém bạn gái đến 18 tuổi. Ảnh: Khám phá Luôn dành cho nhau lời có cánh, cử chỉ ngọt ngào cho Cát Phượng nhưng đến năm 2018, Kiều Minh Tuấn thừa nhận yêu An Nguy. Ảnh: Gia đình Việt Nam Dù sau đó nam diễn viên đính chính chỉ say nắng nhưng anh vẫn bị cư dân mạng chỉ trích. Ảnh: Người lao động Trước scandal của Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn chọn ở bên nam diễn viên. Cặp đôi lệch tuổi bên nhau không rời trong cuộc sống và công việc. Ảnh: FBNV Năm 2020, Cát Phượng viết trên trang cá nhân: "Đàn ông khi làm ra tiền, họ luôn muốn có thêm người đàn bà bên cạnh. Phụ nữ khi làm ra tiền, họ không cần đến người đàn ông". Nhiều cư dân mạng cho rằng không phải ngẫu nhiên Cát Phượng đăng tải câu nói này nếu như tình cảm của cô và tình trẻ vẫn mặn nồng. Ảnh: FBNV Tuy nhiên, Cát Phượng đáp trả tin đồn tình cảm với Kiều Minh Tuấn rạn nứt bằng clip cả hai hít khí trong một chiếc túi rồi nói chuyện với giọng nói bị bóp méo. Ảnh: FBNV Cuối năm 2021, tại buổi họp báo ra mắt một gameshow, Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn đến và đi không cùng thời điểm, thậm chí không có tương tác nào. Việc cặp đôi “chị em” ngó lơ nhau làm dấy nghi vấn tình cảm của hai người này rạn nứt. Ảnh: Vietnamnet Chia sẻ với Nhịp sống Việt, Cát Phượng cho hay, cô đến trễ vì đi lấy thuốc điều trị bệnh tiền đình. Ngoài ra, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn phải ngồi theo team theo yêu cầu của ban tổ chức. Ảnh: Vietnamnet Cũng theo Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn có nhắn tin rằng anh phải về trước để đi quay phim. Cô nói thêm, nếu gặp vấn đề trong chuyện tình cảm, cô và Kiều Minh Tuấn sẽ lên tiếng. Ảnh: FBNV Valentine 14/2/2022, Cát Phượng định công bố chuyện chia tay Kiều Minh Tuấn thì nam diễn viên có phim sắp ra rạp nên giữ kín chuyện tình cảm để không làm ảnh hưởng đến bộ phim. Ảnh: FBNV Cát Phượng đính chính một số thông tin sai. Cụ thể, cả hai chưa đăng ký kết hôn, không có tài sản chung. Căn hộ chung cư hai người từng chung sống do Cát Phượng vay tiền mua, không phải do Kiều Minh Tuấn tặng. Thời gian chung sống, nam diễn viên chủ động giúp Cát Phượng trả lãi ngân hàng hằng tháng. Ảnh: FBNV Xem clip hài hước của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn. Nguồn FB Cát Phượng