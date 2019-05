Hoàng Thùy: Từ gầy trơ đến “lên hương” nhan sắc

Hoàng Thùy ghi dấu ấn trong lòng công chúng từ khi trở thành quán quân Vietnam's Next Top Model 2011. Khi ấy, cô được mệnh danh là người mẫu gầy nhất nhì làng mốt Việt. Thời điểm mới đăng quang, quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 cao 1,76m nhưng chỉ nặng có 42kg, số đo vòng 1 của cô chỉ tầm 76-77cm, vòng 3 ở mức 87cm. Trên trang cá nhân của mình, người đẹp gốc Thanh Hóa đã chia sẻ rằng cô từng bị mắc bệnh biếng ăn, ăn vào là ói, uống nước bị đau đầu và đã làm việc là quên ăn. Thân hình gầy trơ xương từng khiến người mẫu Hoàng Thùy phải đối mặt với một quãng thời gian dài mệt mỏi vì những lời chỉ trích cân nặng. Áp lực là động lực để Hoàng Thùy nỗ lực tập luyện và áp dụng chế độ ăn uống hợp lý. Nhờ đó mà hiện tại, cô sở hữu vóc dáng đẹp như tạc tượng với số đo ba vòng nóng bỏng 82-60-94cm. Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tăng khoảng gần 10kg so với 7 năm trước và 6 kg so với lúc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nàng á hậu cho biết để đạt được sự thay đổi như ngày hôm nay hoàn toàn không hề dễ dàng. Hoàng Thuỳ phải tập thói quen tập thể dục trong vòng 7 năm nay. Và chiến thắng con "lười" trong mình. Hoàng Thuỳ luôn tin không có gì là không thể. Mỗi ngày cô phải phấn đấu để hoàn thiện mình hơn. Hoàng Thùy của hiện tại ngày càng hoàn thiện nhan sắc, tài năng và tri thức. Điều đó khiến cô được khán giả đặt nhiều kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao tại Miss Universe 2019 sắp diễn ra tới đây. Tiếp nối Hoa hậu H'Hen Niê, Hoàng Thùy "chinh chiến" Miss Universe 2019 với tâm thế đầy tự tin. Ảnh: FBNV. Xem video "Thiết kế trang phục Bàn thờ cho Hoàng Thùy gây tranh cãi". Nguồn VTV24:

Hoàng Thùy ghi dấu ấn trong lòng công chúng từ khi trở thành quán quân Vietnam's Next Top Model 2011. Khi ấy, cô được mệnh danh là người mẫu gầy nhất nhì làng mốt Việt. Thời điểm mới đăng quang, quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 cao 1,76m nhưng chỉ nặng có 42kg, số đo vòng 1 của cô chỉ tầm 76-77cm, vòng 3 ở mức 87cm. Trên trang cá nhân của mình, người đẹp gốc Thanh Hóa đã chia sẻ rằng cô từng bị mắc bệnh biếng ăn, ăn vào là ói, uống nước bị đau đầu và đã làm việc là quên ăn. Thân hình gầy trơ xương từng khiến người mẫu Hoàng Thùy phải đối mặt với một quãng thời gian dài mệt mỏi vì những lời chỉ trích cân nặng. Áp lực là động lực để Hoàng Thùy nỗ lực tập luyện và áp dụng chế độ ăn uống hợp lý. Nhờ đó mà hiện tại, cô sở hữu vóc dáng đẹp như tạc tượng với số đo ba vòng nóng bỏng 82-60-94cm. Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tăng khoảng gần 10kg so với 7 năm trước và 6 kg so với lúc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nàng á hậu cho biết để đạt được sự thay đổi như ngày hôm nay hoàn toàn không hề dễ dàng. Hoàng Thuỳ phải tập thói quen tập thể dục trong vòng 7 năm nay. Và chiến thắng con "lười" trong mình. Hoàng Thuỳ luôn tin không có gì là không thể. Mỗi ngày cô phải phấn đấu để hoàn thiện mình hơn. Hoàng Thùy của hiện tại ngày càng hoàn thiện nhan sắc, tài năng và tri thức. Điều đó khiến cô được khán giả đặt nhiều kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao tại Miss Universe 2019 sắp diễn ra tới đây. Tiếp nối Hoa hậu H'Hen Niê, Hoàng Thùy "chinh chiến" Miss Universe 2019 với tâm thế đầy tự tin. Ảnh: FBNV. Xem video "Thiết kế trang phục Bàn thờ cho Hoàng Thùy gây tranh cãi". Nguồn VTV24: