Hoàng Thùy thay đổi sau 13 năm đăng quang Vietnam's Next Top Model

Năm 2011, Hoàng Thùy tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model khi đang là sinh viên năm thứ hai Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thời điểm đó, cô gái sinh năm 1992 cao 1m77, nặng 44 kg và có số đo ba vòng 76-58-85 cm. Ảnh: Zing Sau cuộc thi, Hoàng Thùy bước vào con đường người mẫu chuyên nghiệp nhưng thân hình vẫn rất gầy gò. Ảnh: Zing Tuy nhiên, đến thời điểm này, sau 13 năm làm mẫu và chinh chiến nhiều cuộc thi sắc đẹp, ngoại hình của Hoàng Thùy đã thay đổi ngoạn mục. Ảnh: FBNV Hoàng Thùy từ một cô sinh viên trở thành người mẫu sải bước trên nhiều sàn catwalk. Ảnh: FBNV Không chỉ vậy, giai đoạn từ 2015 - 2017, cô còn được xuất hiện tại tuần lễ thời trang ở nhiều kinh đô thời trang thế giới như London, New York và đầu quân cho công ty quản lý người mẫu ở nước ngoài. Ảnh: FBNV Khi đã đạt được vị thế riêng trong giới thời trang, Hoàng Thùy quyết định dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Hoàng Thùy được đánh giá cao, xứng đáng với ngôi vị Á hậu 1. Ảnh: FBNV Không còn gầy gò, thiếu sức sống như thời điểm năm 2011, đến nay Hoàng Thuỳ "lột xác" từ vóc dáng, nhan sắc đến phong thái để phù hợp với hình ảnh một người đẹp, ngày càng được khán giả công nhận. Ảnh: FBNV Hoàng Thùy hiện sở hữu chiều cao 1m77, số đo ba vòng 80-59-89 cm. Ảnh: FBNV Vòng 1 của Hoàng Thùy đầy đặn và gợi cảm hơn so với thời cô đi thi Vietnam's Next Top Model. Ảnh: FBNV Bên cạnh nhan sắc ngày càng thăng hạng, Hoàng Thùy còn ghi điểm bởi phong thái tự tin, cuốn hút và thần thái sang trọng, đẳng cấp. Ảnh: FBNV Cô được đánh giá là một trong những "vedette" sáng giá nhất của làng mẫu Việt. Sự thay đổi ngoạn mục của Hoàng Thùy không chỉ về ngoại hình mà còn ở phong cách thời trang. Từ một cô gái giản dị, cô đã lột xác thành một fashionista có gu thẩm mỹ tinh tế, luôn bắt kịp xu hướng thời trang quốc tế. Ảnh: FBNV Mấy ngày qua Hoàng Thuỳ gây xôn xao khi cư dân mạng cho rằng cô đang ẩn ý tố cáo siêu mẫu Thanh Hằng chèn ép, loại bỏ cô khỏi vị trí giám khảo Miss Universe Vietnam 2024. Tuy nhiên hiện tại phía Thanh Hằng vẫn chưa chính thức lên tiếng. Ảnh: FBNVXem video: Đẹp lạ với trang phục từ hoa lá cây cỏ của NTK Minh Hạnh

Năm 2011, Hoàng Thùy tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model khi đang là sinh viên năm thứ hai Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thời điểm đó, cô gái sinh năm 1992 cao 1m77, nặng 44 kg và có số đo ba vòng 76-58-85 cm. Ảnh: Zing Sau cuộc thi, Hoàng Thùy bước vào con đường người mẫu chuyên nghiệp nhưng thân hình vẫn rất gầy gò. Ảnh: Zing Tuy nhiên, đến thời điểm này, sau 13 năm làm mẫu và chinh chiến nhiều cuộc thi sắc đẹp, ngoại hình của Hoàng Thùy đã thay đổi ngoạn mục. Ảnh: FBNV Hoàng Thùy từ một cô sinh viên trở thành người mẫu sải bước trên nhiều sàn catwalk. Ảnh: FBNV Không chỉ vậy, giai đoạn từ 2015 - 2017, cô còn được xuất hiện tại tuần lễ thời trang ở nhiều kinh đô thời trang thế giới như London, New York và đầu quân cho công ty quản lý người mẫu ở nước ngoài. Ảnh: FBNV Khi đã đạt được vị thế riêng trong giới thời trang, Hoàng Thùy quyết định dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Hoàng Thùy được đánh giá cao, xứng đáng với ngôi vị Á hậu 1. Ảnh: FBNV Không còn gầy gò, thiếu sức sống như thời điểm năm 2011, đến nay Hoàng Thuỳ "lột xác" từ vóc dáng, nhan sắc đến phong thái để phù hợp với hình ảnh một người đẹp, ngày càng được khán giả công nhận. Ảnh: FBNV Hoàng Thùy hiện sở hữu chiều cao 1m77, số đo ba vòng 80-59-89 cm. Ảnh: FBNV Vòng 1 của Hoàng Thùy đầy đặn và gợi cảm hơn so với thời cô đi thi Vietnam's Next Top Model. Ảnh: FBNV Bên cạnh nhan sắc ngày càng thăng hạng, Hoàng Thùy còn ghi điểm bởi phong thái tự tin, cuốn hút và thần thái sang trọng, đẳng cấp. Ảnh: FBNV Cô được đánh giá là một trong những "vedette" sáng giá nhất của làng mẫu Việt. Sự thay đổi ngoạn mục của Hoàng Thùy không chỉ về ngoại hình mà còn ở phong cách thời trang. Từ một cô gái giản dị, cô đã lột xác thành một fashionista có gu thẩm mỹ tinh tế, luôn bắt kịp xu hướng thời trang quốc tế. Ảnh: FBNV Mấy ngày qua Hoàng Thuỳ gây xôn xao khi cư dân mạng cho rằng cô đang ẩn ý tố cáo siêu mẫu Thanh Hằng chèn ép, loại bỏ cô khỏi vị trí giám khảo Miss Universe Vietnam 2024. Tuy nhiên hiện tại phía Thanh Hằng vẫn chưa chính thức lên tiếng. Ảnh: FBNV Xem video: Đẹp lạ với trang phục từ hoa lá cây cỏ của NTK Minh Hạnh