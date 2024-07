Đọ tài sắc Hoàng Thùy - Hương Giang giữa ồn ào “chèn ép“

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoàng Thùy nói bóng gió bị người trong showbiz chèn ép, loại bỏ khỏi vị trí giám khảo một cuộc thi. Theo Hoàng Thùy, người này cho rằng cô không đủ năng lực ngồi cùng ghế nóng. Sau lời tố của Hoàng Thùy, dược sĩ Tiến - nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam - thừa nhận anh là người từ chối nàng hậu. Tuy nhiên, Hoàng Thùy để lại bình luận dưới bài đăng của đàn anh: "Cảm ơn anh Tiến đã nhắc tới em. Nhưng anh không có mặt trong series của em”. Nhanh chóng, cư dân mạng đặt nghi vấn người bị Á hậu Hoàng Thùy tố là Hương Giang - một nhà sản xuất khác của Miss Universe Vietnam. Theo Đời Sống Pháp Luật, phía Hương Giang cho biết, người ngồi ghế giám khảo Miss Universe Vietnam 2024 phải nhận được sự đồng thuận của tất cả giám khảo cũng như phải có thái độ chuyên nghiệp trong công việc, không đưa vấn đề nội bộ chưa giải quyết rõ ràng lên mạng xã hội. Hoàng Thùy và Hương Giang xinh đẹp, tài năng không kém cạnh nhau. Hoàng Thùy từng giành giải Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, lọt top 20 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019. Hoàng Thùy là người mẫu chuyên nghiệp. Cô góp mặt trong nhiều show diễn thời trang trong nước cũng như quốc tế. Nàng hậu làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022, Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022, Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022. Hoàng Thùy còn là huấn luyện viên của The Face Vietnam 2017, làm chuyên gia đào tạo, đứng lớp dạy kỹ năng cho dàn thí sinh Miss International Queen Vietnam 2023. Hương Giang là Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Nữ ca sĩ đắt show làm người mẫu. Nhà thiết kế Ivan Trần chia sẻ trên Tiền Phong năm 2019, để mời được Hương Giang trình diễn vị trí vedette, anh phải bỏ ra số tiền không nhỏ, đủ để mua một chiếc túi hiệu Hermes. Hương Giang làm giám khảo Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020, huấn luyện viên The New Mentor 2023. Xem video: "Á hậu Hoàng Thùy catwalk". Nguồn FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoàng Thùy nói bóng gió bị người trong showbiz chèn ép, loại bỏ khỏi vị trí giám khảo một cuộc thi. Theo Hoàng Thùy, người này cho rằng cô không đủ năng lực ngồi cùng ghế nóng. Sau lời tố của Hoàng Thùy, dược sĩ Tiến - nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam - thừa nhận anh là người từ chối nàng hậu. Tuy nhiên, Hoàng Thùy để lại bình luận dưới bài đăng của đàn anh: "Cảm ơn anh Tiến đã nhắc tới em. Nhưng anh không có mặt trong series của em”. Nhanh chóng, cư dân mạng đặt nghi vấn người bị Á hậu Hoàng Thùy tố là Hương Giang - một nhà sản xuất khác của Miss Universe Vietnam. Theo Đời Sống Pháp Luật, phía Hương Giang cho biết, người ngồi ghế giám khảo Miss Universe Vietnam 2024 phải nhận được sự đồng thuận của tất cả giám khảo cũng như phải có thái độ chuyên nghiệp trong công việc, không đưa vấn đề nội bộ chưa giải quyết rõ ràng lên mạng xã hội. Hoàng Thùy và Hương Giang xinh đẹp, tài năng không kém cạnh nhau. Hoàng Thùy từng giành giải Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, lọt top 20 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019. Hoàng Thùy là người mẫu chuyên nghiệp. Cô góp mặt trong nhiều show diễn thời trang trong nước cũng như quốc tế. Nàng hậu làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022, Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022, Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022. Hoàng Thùy còn là huấn luyện viên của The Face Vietnam 2017, làm chuyên gia đào tạo, đứng lớp dạy kỹ năng cho dàn thí sinh Miss International Queen Vietnam 2023. Hương Giang là Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Nữ ca sĩ đắt show làm người mẫu. Nhà thiết kế Ivan Trần chia sẻ trên Tiền Phong năm 2019, để mời được Hương Giang trình diễn vị trí vedette, anh phải bỏ ra số tiền không nhỏ, đủ để mua một chiếc túi hiệu Hermes. Hương Giang làm giám khảo Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020, huấn luyện viên The New Mentor 2023. Xem video: "Á hậu Hoàng Thùy catwalk". Nguồn FBNV