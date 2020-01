Hoàng Thùy: Cô gái bán hàng rong năm xưa đã "lột xác" đáng tự hào!

Đạt thành tích top 20 Miss Universe 2019 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019, Á hậu Hoàng Thùy để lại ấn tượng tốt đẹp trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Trong đêm chung kết, cô đem câu chuyện truyền cảm hứng về quá khứ bán hàng rong, bị phân biệt giới tính, đến đại diện Việt Nam tại cuộc thi. Hoàng Thùy sinh năm 1992 trong một gia đình nghèo ở Thanh Hoá. Cô trải qua một tuổi thơ dữ dội khi phải rong ruổi bán hàng rong suốt 10 năm để có tiền trang trải việc học. Tại chương trình "Nói đi ngại gì", Hoàng Thùy tiết lộ quãng thời gian bán hàng rong ở bến xe Bắc Nam với một đứa bé tầm 8-9 tuổi, mới lớn lên như cô là điều vô cùng khó khăn và cũng đầy thử thách. Trong 10 năm bán rong ở bến xe, cô quen dần với cuộc sống xô bồ, phức tạp với cảnh giang hồ đánh chửi nhau, dùng chất kích thích nhưng không muốn bị dính vào nó trong tương lai. Cô gái gốc Thanh Hóa từng bị giang hồ làm luật, đe dọa, đánh tới mức để lại vết sẹo dài trên mặt. Khi là sinh viên Đại học Kiến trúc, Hoàng Thùy đi bán sim điện thoại để trang trải cuộc sống. Hoàn cảnh gia đình khó khăn là động lực để cô sinh viên năm hai đăng ký tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011. Với mong muốn thay đổi số phận, Hoàng Thùy được đánh giá cao tại cuộc thi qua nỗ lực thể hiện bản thân và lăn xả trong từng thử thách. Nỗ lực đó giúp Hoàng Thùy lên ngôi quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 và gây được nhiều sự chú ý từ công chúng. Ảnh: SGGP. 3 năm sau, người mẫu Hoàng Thùy bắt đầu chinh phục những kinh đô thời trang lớn trên thế giới như Milan, New York hay Paris và đạt được những thành công nhất định. Hoàng Thùy kể, cô chăm chỉ tập luyện hình thể kết hợp với chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt để biến đổi thân hình "cò hương" trở nên săn chắc, khỏe mạnh. Hoàng Thùy tiếp tục hành trình chinh phục giấc mơ bước lên đỉnh cao nhăn sắc khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và giành ngôi vị Á hậu. Cô đã truyền cảm hứng cho nhiều người, luôn nỗ lực, nuôi dưỡng ước mơ và sẵn sàng phấn đấu để thực hiện nó. Không chỉ lột xác về ngoại hình, Hoàng Thùy còn tích cực cải thiện khả năng tiếng Anh. Nhờ đó mà Hoàng Thùy ghi được dấu ấn mạnh tại Miss Universe 2019, ngoài sự tự tin và cuốn hút. Thành tích top 20 chung cuộc của Hoàng Thùy khiến những người hâm mộ tự hào về cô. Xem video "Hoàng Thùy lọt Top 20 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019". Nguồn Vietnamnet:

