Loạt ảnh ngày bé, mới nổi tiếng của top 20 Miss Universe Hoàng Thùy

Hoàng Thùy sinh năm 1992 trong một gia đình nghèo tại Thanh Hóa. Khi nhỏ, top 20 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019 có chiều cao vượt trội nhưng vóc dáng gầy gò. Tuy cuộc sống vất vả, khó khăn nhưng á hậu Hoàng Thùy luôn suy nghĩ tích cực, có niềm tin vào bản thân. Trong suốt 10 năm, nàng á hậu ngược xuôi bán hàng rong để phụ giúp gia đình. Đến khi vào đại học, cô đi bán sim điện thoại. Năm 2011, Hoàng Thùy từng đăng ký tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model với mong muốn thay đổi số phận. Cách đây 8 năm, Hoàng Thùy có vóc dáng cò hương. Với gương mặt cá tính, thân hình siêu gầy, Hoàng Thùy gây chú ý với ban giám khảo Vietnam's Next Top Model 2011. Chân dài sinh năm 1992 sở hữu gương mặt góc cạnh với gò má cao. Hoàng Thùy đăng quang Vietnam's Next Top Model 2011 trong đêm chung kết. Sau khi đoạt ngôi vị quán quân Vietnam's Next Top Model 2011, Hoàng Thùy theo đuổi style tóc tém. Năm 2012, chân dài sinh năm 1992 bị chê quá gầy. Hoàng Thùy đã nỗ lực tăng cân bằng việc chăm chỉ tập luyện. Sau khi đoạt danh hiệu á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, chân dài gốc Thanh Hóa ngày càng gợi cảm. Sự lột xác của Hoàng Thùy giúp cô được nhiều khán giả ủng hộ khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019. Thành tích top 20 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019 là kỳ tích đối với một cô gái từng gầy gò, thậm chí từng bị chê kém sắc như Hoàng Thùy. Mời quý độc giả xem video "Hoàng Thùy lọt top 20 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019". Nguồn Youtube

