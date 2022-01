Hoàng My bắt trend “Mang tiền về cho mẹ” khi thông báo mắc COVID-19

Mới đây, Á hậu Hoàng My mắc COVID-19. Cô chia sẻ: “Đau họng, đau người, cảm thấy nóng nhưng không sốt (chắc do mình uống Panadol liền và xông liên tục), rã rời nhưng vẫn tỉnh táo, phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm, đâu là tiền đâu là giấy, đâu là bạn nhưng không biết đâu là địch. Mình tiêm vắc xin lần cuối cách đây 4 tháng. Chắc con này hung tợn nên nó làm mình hơi tê tái. Có bầu rồi. Mỗi lần bệnh là mỗi lần muốn có bồ. Nắng ấm lên rồi, chim hót lên rồi, dậy soạn tiếp bài sắp tới khi đầu óc còn chưa quá u mê”. Hoàng My còn hài hước bắt trend "Mang tiền về cho mẹ" khi thông báo mắc COVID-19. “Không mang tiền về cho mẹ /Không mang tiền về cho mẹ/Lại đi mang bầu về cho mẹ”, Hoàng My viết. Hoàng My gửi lời xin lỗi đến các nhà thiết kế vì không thể tham gia được show thời trang.Hoàng My mắc COVID-19 sau khi Kim Duyên thông báo nhiễm bệnh. Trong vài tháng qua, Hoàng My đồng hành cùng Kim Duyên ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2021 tại Israel và show thời trang ở Dubai. Hoàng My chia sẻ trên Zing: "Sau khi trở về từ Israel, tôi tự cách ly tại nhà, không tiếp xúc với ai. Khi Kim Duyên mắc COVID-19, tôi cũng chuẩn bị trước tinh thần. Đến tối 5/1, tôi bắt đầu có các triệu chứng như mệt mỏi trong người, nghẹt mũi, phải uống hạ sốt. Sáng nay, tôi xét nghiệm và phát hiện mắc COVID-19". Hoàng My hủy các lịch trình sau khi mắc COVID-19. Những người đi cùng đoàn với Kim Duyên và Hoàng My gồm Hoa hậu H’hen Niê, CEO Trần Việt Bảo Hoàng, Mâu Thủy, Lệ Hằng đang tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Kim Duyên mắc COVID-19 vào ngày 3/1. Nàng á hậu đang điều trị tại nhà. Xem video "Hoàng My lấy mẫu xét nghiệm COVID-19". Nguồn FBNV

