Hòa Minzy sắp lên xe hoa với bạn trai doanh nhân?

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hòa Minzy vừa chia sẻ khoảnh khắc bên bạn trai kèm chia sẻ "Khi hai ta về chung một nhà". Chia sẻ của Hòa Minzy khiến fan đoán già đoán non nữ ca sĩ sắp lên xe hoa. Bạn trai của Hòa Minzy tên Minh Hải, đang làm giám đốc tại một công ty phân bón có tiếng tại miền Tây do gia đình quản lý.Ảnh: Vietnamnet Doanh nhân Minh Hải và Hòa Minzy công khai chuyện tình cảm vào tháng 3/2018. Ảnh: Vietnamnet Trước khi đến với doanh nhân Minh Hải, Hòa Minzy từng trải qua mối tình sóng gió với cầu thủ Công Phượng. Ảnh: Zing Sau 1 năm công khai hẹn hò, Hòa Minzy và bạn trai doanh nhân có vô số những khoảnh khắc mặn nồng bên nhau. Ảnh: Yeah1 Doanh nhân Minh Hải được biết đến là người hết lòng chiều chuộng bạn gái. Ảnh: Pose Gần đây, bạn trai của Hòa Minzy hứa bao vé nếu show của bạn gái tại phòng trà ế ẩm sau khi nữ ca sĩ mạnh dạn nhắn nhủ. Trước thông tin bạn trai bao vé, Hòa Minzy thanh minh anh chỉ nói giỡn cho vui vì nếu Minh Hải mua thì chẳng khác nào cô tự mua vé của mình. Minh Hải và Hòa Minzy được khen xứng đôi vừa lứa. Gần đây, Hòa Minzy bất ngờ trở lại sau thời gian ở ẩn và chia sẻ lý do cô không đi hát là vì cô phải điều trị bệnh xoang. Trong thời gian ở ẩn, Hòa Minzy vướng tin đồn nghỉ hát để chuẩn bị lấy chồng và né tránh dư luận sau những phát ngôn gây tranh cãi. Xem video "Hòa Minzy làm ảo thuật". Nguồn FBNV

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hòa Minzy vừa chia sẻ khoảnh khắc bên bạn trai kèm chia sẻ "Khi hai ta về chung một nhà". Chia sẻ của Hòa Minzy khiến fan đoán già đoán non nữ ca sĩ sắp lên xe hoa. Bạn trai của Hòa Minzy tên Minh Hải, đang làm giám đốc tại một công ty phân bón có tiếng tại miền Tây do gia đình quản lý.Ảnh: Vietnamnet Doanh nhân Minh Hải và Hòa Minzy công khai chuyện tình cảm vào tháng 3/2018. Ảnh: Vietnamnet Trước khi đến với doanh nhân Minh Hải, Hòa Minzy từng trải qua mối tình sóng gió với cầu thủ Công Phượng. Ảnh: Zing Sau 1 năm công khai hẹn hò, Hòa Minzy và bạn trai doanh nhân có vô số những khoảnh khắc mặn nồng bên nhau. Ảnh: Yeah1 Doanh nhân Minh Hải được biết đến là người hết lòng chiều chuộng bạn gái. Ảnh: Pose Gần đây, bạn trai của Hòa Minzy hứa bao vé nếu show của bạn gái tại phòng trà ế ẩm sau khi nữ ca sĩ mạnh dạn nhắn nhủ. Trước thông tin bạn trai bao vé, Hòa Minzy thanh minh anh chỉ nói giỡn cho vui vì nếu Minh Hải mua thì chẳng khác nào cô tự mua vé của mình. Minh Hải và Hòa Minzy được khen xứng đôi vừa lứa. Gần đây, Hòa Minzy bất ngờ trở lại sau thời gian ở ẩn và chia sẻ lý do cô không đi hát là vì cô phải điều trị bệnh xoang. Trong thời gian ở ẩn, Hòa Minzy vướng tin đồn nghỉ hát để chuẩn bị lấy chồng và né tránh dư luận sau những phát ngôn gây tranh cãi. Xem video "Hòa Minzy làm ảo thuật". Nguồn FBNV