Hòa Minzy, Hari Won và loạt mỹ nhân chúc tình cũ hạnh phúc

Chia tay doanh nhân Minh Hải sau 5 năm gắn bó, Hòa Minzy chúc tình cũ có cuộc đời bình an, vui vẻ và hạnh phúc nếu gặp được người mới trong tương lai. “Cảm ơn anh vì tất cả”, nữ ca sĩ còn nhắn nhủ bố của con trai. Ảnh: FBNV Ứng xử của Hòa Minzy với tình cũ nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: FBNV Không chỉ ca sĩ Hòa Minzy, Lâm Khánh Chi cũng gửi những lời chúc tốt đẹp đến người cũ. Ảnh: FBNV Cách đây không lâu, nữ ca sĩ chuyển giới nhắn nhủ Phi Hùng: “Em chúc anh thật may mắn và thành công nhé. Hợp rồi lại tan tất cả chỉ là số phận mà thôi”. Ảnh: FBNV Thời điểm rộ tin đồn Kim Lý - Hồ Ngọc Hà yêu nhau sau khi đóng chung MV, Trương Ngọc Ánh cho biết cô thành tâm chúc phúc nếu như tin đồn hẹn hò của tình cũ là có thật. Ảnh: Khoevadep Khi Hồ Ngọc Hà vướng tin đồn mang thai với Kim Lý, Trương Ngọc Ánh chúc mừng tình cũ. Ảnh: Thời đại plus “Là phụ nữ, tôi cho rằng chuyện con cái là trời cho và có con được là hạnh phúc lớn lao. Tôi từng nghĩ sao trước đây mình không đẻ nhiều con hơn. Tôi luôn chúc mừng cho các bạn, bởi có con là điều phước đức rất là lớn”, Trương Ngọc Ánh chia sẻ trên Dân Trí. Ảnh: Zing Khi biết Thành Đạt hạnh phúc bên Hải Băng, Diệp Bảo Ngọc dành lời chúc mừng cho chồng cũ. Ảnh: Vietnamnet “Tôi cầu mong cho Thành Đạt và tình mới trải qua chặng đường đẹp, có sự gắn kết trong tâm hồn và đồng điệu trong suy nghĩ để họ có thể cùng nhau mang đến một cái kết viên mãn”, Diệp Bảo Ngọc nói. Ảnh: Vietnamnet Khi rapper Tiến Đạt kết hôn với Thụy Vy, Hari Won viết trên trang cá nhân của tình cũ 9 năm: “Quá đẹp đôi, chúc mừng hai vợ chồng nhé. Hạnh phúc mãi nha anh”. Ảnh: Zing Trong ngày Chí Anh làm đám cưới với Khánh Linh, Khánh Thi xuất hiện để chúc mừng tình cũ. Ảnh: Yan Đến dự tiệc, Khánh Thi cho biết cô rất vui vì cuối cùng Chí Anh đã tìm được bến đỗ, cô chúc và mong anh sẽ trở thành người đàn ông của gia đình. Ảnh: Vietnamnet Khánh Thi còn tâm sự: "Bạn bè bảo đến đây Khánh Thi sẽ khóc. Nhưng không, Khánh Thi sẽ cười và gửi tặng Chí Anh một bộ phim ngắn với sự quy tụ của các bạn bè".Ảnh: Vietnamnet Ngày Lê Phương lên xe hoa với Trung Kiên, Quý Bình tham dự tiệc cưới của tình cũ. Còn ngày Quý Bình kết hôn với doanh nhân Ngọc Tiền, Lê Phương không dự hôn lễ nhưng gửi hoa chúc mừng. "Lê Phương - Trung Kiên mừng hạnh phúc anh chị", nội dung thiệp chúc. Ảnh: Zing Xem video "Hòa Minzy khoe vẻ gợi cảm". Nguồn FBNV

