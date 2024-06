Hoà Minzy diện váy công chúa, MC Mù Tạt gợi cảm mừng sinh nhật

Tin tức sao Việt 27/6: Ca sĩ Hoà Minzy xinh đẹp như công chúa khi tham dự sự kiện. MC Mù Tạt đăng ảnh và tự chúc mừng sinh nhật mình. Tim nghiêm túc nói về việc tìm kiếm một mối quan hệ mới: "Đôi khi bạn giữ khoảng cách với ai đó, không phải vì hết thương. Mà là bạn biết chắc họ không thuộc về mình. Gặp gỡ là do ý trời, nhưng để gặp lại là do tâm ý của hai người. Đã ở cái lúc nếu thấy không có tương lai mình sẽ dứt khoát dừng lại hết mọi thứ để mau chóng gặp được người sau cùng rồi!". Gia đình Đoan Trang nghỉ dưỡng ở Huế. Hoa hậu Thùy Tiên khoe đôi chân thẳng dài. Minh Hằng được ông xã đưa đi nghỉ dưỡng nhân dịp đón tuổi mới. "1/ không make up. 2/ một chút make up. 3/ một đống make up. Mọi người chọn giùm em ạ!", Thu Minh nhờ dân mạng chọn lựa giữa ba giao diện của bản thân. Gia đình hạnh phúc của diễn viên Lã Thanh Huyền. Hình thể săn chắc của diva Hồng Nhung tuổi 54 khi tập hát. Ca sĩ Dương Hoàng Yến vừa về đến TPHCM đã "lên đồ" đi chơi. Theo MC Vân Hugo, "bồng bềnh tóc mây mãi là chân ái". Bị thoát vị đĩa đệm, chiếc gối trở thành vật bất ly thân của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Ảnh: FBNVXem video "Hậu trường hài hước của NSND Thanh Hoa và Hòa Minzy". Nguồn Dân Trí

