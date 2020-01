Hoa hậu Tiểu Vy diện áo dài đón Tết đẹp mê đắm

Nhân dịp sắp Tết, Hoa hậu Tiểu Vy tung bộ ảnh trong trang phục áo dài chào đón năm mới. Diện trang phục áo dài truyền thống, Trần Tiểu Vy tôn thêm vẻ đẹp nền nã của người con gái Việt Nam. Sở hữu những đường nét thanh tú đậm chất Á Đông trên gương mặt, cô nàng hướng tới sự nền nã, chuẩn mực với phong cách ăn mặc kín đáo, giản dị trong tà áo dài truyền thống nhưng vẫn phảng phất nét hiện đại, trẻ trung. Các bộ áo dài mà nàng hậu lựa chọn đều được trang trí bằng những bông hoa khoe sắc. Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ đây cũng là những mẫu áo dài mới đến từ NTK Liên Hương mà cô vô cùng yêu thích. Điểm ấn tượng ở bộ sưu tập lần này là mỗi chiếc áo dài như một tác phẩm nghệ thuật rực rỡ sắc màu, mà ở đó hình ảnh những bông hoa, chim muông được thể hiện sống động, bay bổng. Nhìn lại một năm, Trần Tiểu Vy cho biết, cô không hề nuối tiếc với bất kỳ điều gì vì bản thân luôn nỗ lực hết mình trong năm đầu tiên đương nhiệm ngôi vị Hoa hậu Việt Nam. Với danh hiệu của mình, cô đã thực hiện vô số những việc làm ý nghĩa góp ích cho cộng đồng. Mới đây, Tiểu Vy đoạt danh hiệu Best Face of The year - Gương mặt đẹp nhất năm, xứng đáng danh xưng “mỹ nhân thế kỷ”. Chia sẻ về dự định sắp tới, nàng hậu cho biết, cô sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Bên cạnh đó, Tiểu Vy tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương, tham gia các hoạt động thiện nguyện. Hình ảnh Hoa hậu Tiểu Vy đẹp rực rỡ trước thềm năm mới. Xem video "Hoa hậu Tiểu Vy cover hit "Lạc trôi" của Sơn Tùng M-TP". Nguồn Sen Vàng:

