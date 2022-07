Hoa hậu Thuỳ Tiên gợi cảm với thời trang nửa kín nửa hở

Hoa hậu Thùy Tiên khoe vòng 1 táo bạo sau đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 vào tháng 12/2021. (Ảnh: Vietnamnet) Người đẹp sinh năm 1998 định hướng với phong cách gợi cảm nên trang phục của cô luôn theo xu hướng khoe ba vòng. (Ảnh: FBNV) Thuỳ Tiên khoe vòng 1 và vòng 2 tuyệt đẹp với áo crop top lưới. (Ảnh: FBNV) Chiếc váy trắng dạng yếm style nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn giúp Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2021 khoe vòng 1 lấp ló. (Ảnh: FBNV) Chiếc váy dạ hội với kiểu che vòng 1 nửa kín nửa hở cùng với đường cắt out dọc từ eo xuống đùi là điểm nhấn để Thuỳ Tiên toả sáng khi xuất hiện tại một sự kiện. (Ảnh: FBNV) Nhìn thoáng qua sẽ thấy phần trên thân váy của người đẹp 24 tuổi rất hở hang, nhưng nhìn kỹ thì lại rõ là không lộ gì. (Ảnh: FBNV) Bộ trang phục với những đường cut out cực kỳ táo bạo giúp Thuỳ Tiên khoe trọn đường cong đáng mơ ước. Váy cut out luôn là một trong những lựa chọn đầu tiên của Thuỳ Tiên mỗi khi cô đi dự sự kiện. (Ảnh: FBNV) Bộ vest kẻ đen trở nên mềm mại và quyến rũ hơn khi Thuỳ Tiên kết hợp với chiếc áo corset bên trong. (Ảnh: FBNV) Phần cut out ở ngực khiến tổng thể của Thuỳ Tiên bắt mắt hơn. (Ảnh: FBNV)Xem video "Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong chuyến từ thiện tại Thái Lan". Nguồn Sen Vàng

Hoa hậu Thùy Tiên khoe vòng 1 táo bạo sau đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 vào tháng 12/2021. (Ảnh: Vietnamnet) Người đẹp sinh năm 1998 định hướng với phong cách gợi cảm nên trang phục của cô luôn theo xu hướng khoe ba vòng. (Ảnh: FBNV) Thuỳ Tiên khoe vòng 1 và vòng 2 tuyệt đẹp với áo crop top lưới. (Ảnh: FBNV) Chiếc váy trắng dạng yếm style nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn giúp Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2021 khoe vòng 1 lấp ló. (Ảnh: FBNV) Chiếc váy dạ hội với kiểu che vòng 1 nửa kín nửa hở cùng với đường cắt out dọc từ eo xuống đùi là điểm nhấn để Thuỳ Tiên toả sáng khi xuất hiện tại một sự kiện. (Ảnh: FBNV) Nhìn thoáng qua sẽ thấy phần trên thân váy của người đẹp 24 tuổi rất hở hang, nhưng nhìn kỹ thì lại rõ là không lộ gì. (Ảnh: FBNV) Bộ trang phục với những đường cut out cực kỳ táo bạo giúp Thuỳ Tiên khoe trọn đường cong đáng mơ ước. Váy cut out luôn là một trong những lựa chọn đầu tiên của Thuỳ Tiên mỗi khi cô đi dự sự kiện. (Ảnh: FBNV) Bộ vest kẻ đen trở nên mềm mại và quyến rũ hơn khi Thuỳ Tiên kết hợp với chiếc áo corset bên trong. (Ảnh: FBNV) Phần cut out ở ngực khiến tổng thể của Thuỳ Tiên bắt mắt hơn. (Ảnh: FBNV) Xem video "Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong chuyến từ thiện tại Thái Lan". Nguồn Sen Vàng