Hoa hậu Ngọc Châu nhận tin vui trước bán kết Miss Universe 2022

Chuyên trang sắc đẹp Missosology vừa đưa ra bảng dự đoán thứ 4 cuộc thi Miss Universe 2022 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2022. Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Ngọc Châu ở vị trí thứ 13. Ảnh: Missosology Từ khi trở thành đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2022, Ngọc Châu thường xuyên có mặt trong các bảng dự đoán của Missosology. Ảnh: FBNV Ngọc Châu nhận tin vui trước bán kết dự kiến diễn ra vào 8h ngày 12/1 (giờ Việt Nam). Ảnh: MissosologyHoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu vừa cùng các thí sinh khác tập luyện cho bán kết. Ảnh: Missosology Trong buổi tổng duyệt, đại diện Việt Nam diện set trang phục tông trắng. Ảnh: Missosology Ngọc Châu đang giữ phong độ ở cuộc thi. Ảnh: FBNV Đại diện Việt Nam cùng các thí sinh khác vừa trải qua phần thi phỏng vấn kín. Ảnh: Missosology Ngọc Châu chia sẻ trên Tổ Quốc, cô được ban giám khảo hỏi các câu liên quan đến gia đình, tuổi thơ. "Tôi có kể câu chuyện về chiếc áo của mẹ cho ban giám khảo. Chiếc áo của mẹ - chiếc áo may mắn đã mang đến cho Châu một năng lượng tích cực từ đầu đến cuối. Nó khiến cho Châu không cảm thấy áp lực, lo lắng quá nhiều bởi khi mặc chiếc áo này thì Châu hiểu lý do vì sao mình ở đây và biết rằng lúc nào mẹ cũng ở nhà chờ đợi mình trở về", cô nói. Ảnh: FBNV Ngọc Châu trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, 1 câu hỏi dài liên quan đến 54 dân tộc tại Việt Nam, Ngọc Châu có nhờ phiên dịch hỗ trợ dịch lại câu hỏi sau đó cô trả lời bằng tiếng Anh. Ảnh: Missosology Chia sẻ với Dân Việt, Ngọc Châu cho biết, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2022 dự kiến diễn ra vào khoảng 8h sáng ngày 15/1 (giờ Việt Nam) tại New Orleans, Mỹ. Ảnh: Missosology Xem video "Ngọc Châu khoe vẻ gợi cảm". Nguồn FBNV

