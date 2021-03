Hoa hậu Lương Thùy Linh thăng hạng nhan sắc sau 2 năm đăng quang

Sau gần 2 năm đương nhiệm, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh cùng Á hậu Kiều Loan và Á hậu Tường San tái hợp trong bộ ảnh mới, khởi động cuộc thi Miss World Vietnam 2021. Với hai tông màu chủ đạo trắng - xanh của cuộc thi Miss World Vietnam, cả ba nàng hậu đầy cuốn hút và tự tin trong những thiết kế độc đáo của NTK Lê Thanh Hoà. Đăng quang ngôi vị hoa hậu, Lương Thuỳ Linh gây chú ý bởi chiều cao khủng 1m78 và bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Sở hữu nhiều điểm sáng về ngoại hình đã giúp nàng hậu gốc Cao Bằng “thống trị” nhiều sàn diễn thời trang lớn nhỏ với vị trí first face, vedette. Cô nàng còn được ưu ái với danh xưng “Hoa hậu tri thức” khi để lại dấu ấn tại một số chương trình như: Ai là triệu phú, Ielts Face Off, TEDx Talks... Ngoài ra, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh còn “lấn sân” sang lĩnh vực MC khi đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho những sự kiện lớn, trong đó có các đêm thi Hoa hậu Việt Nam. Từ một nữ sinh Ngoại thương, Lương Thuỳ Linh giờ đây đã trở thành một trong những nhan sắc Việt tiêu biểu và là hình mẫu lý tưởng mà nhiều cô gái muốn hướng đến. Được đánh giá cao về tài năng tại cuộc thi Miss World Vietnam 2019, Kiều Loan đã thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau sau khi đăng quang ngôi vị á hậu. Không chỉ mang về thành tích ấn tượng tại đấu trường nhan sắc quốc tế, người đẹp xứ Quảng còn gặt hái nhiều thành công tại các sân chơi âm nhạc như: Giải Ba cuộc thi Trời sinh một cặp, Top 10 King Of Rap. Bên cạnh đó, cô còn xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn nhỏ với các vai trò khác nhau như ca sĩ, MC, diễn viên. Xuyên suốt 2 năm nhiệm kỳ, Á hậu Tường San vẫn trung thành với phong cách thanh lịch cùng vẻ đẹp ngọt ngào. Sau khi trở về từ cuộc thi quốc tế, người đẹp gốc Hà Nội dần hướng đến hình ảnh trưởng thành, chững chạc. Theo thông tin được công bố, Miss World Vietnam 2021 sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11. Cuộc thi bao gồm các vòng Sơ khảo, Bán kết, Chung kết cùng nhiều phần thi phụ hấp dẫn như: Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Biển, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Thể thao. Xem video "Lương Thùy Linh tham gia Ai là triệu phú". Nguồn VTV

Sau gần 2 năm đương nhiệm, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh cùng Á hậu Kiều Loan và Á hậu Tường San tái hợp trong bộ ảnh mới, khởi động cuộc thi Miss World Vietnam 2021. Với hai tông màu chủ đạo trắng - xanh của cuộc thi Miss World Vietnam, cả ba nàng hậu đầy cuốn hút và tự tin trong những thiết kế độc đáo của NTK Lê Thanh Hoà. Đăng quang ngôi vị hoa hậu, Lương Thuỳ Linh gây chú ý bởi chiều cao khủng 1m78 và bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Sở hữu nhiều điểm sáng về ngoại hình đã giúp nàng hậu gốc Cao Bằng “thống trị” nhiều sàn diễn thời trang lớn nhỏ với vị trí first face, vedette. Cô nàng còn được ưu ái với danh xưng “Hoa hậu tri thức” khi để lại dấu ấn tại một số chương trình như: Ai là triệu phú, Ielts Face Off, TEDx Talks... Ngoài ra, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh còn “lấn sân” sang lĩnh vực MC khi đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho những sự kiện lớn, trong đó có các đêm thi Hoa hậu Việt Nam. Từ một nữ sinh Ngoại thương, Lương Thuỳ Linh giờ đây đã trở thành một trong những nhan sắc Việt tiêu biểu và là hình mẫu lý tưởng mà nhiều cô gái muốn hướng đến. Được đánh giá cao về tài năng tại cuộc thi Miss World Vietnam 2019, Kiều Loan đã thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau sau khi đăng quang ngôi vị á hậu. Không chỉ mang về thành tích ấn tượng tại đấu trường nhan sắc quốc tế, người đẹp xứ Quảng còn gặt hái nhiều thành công tại các sân chơi âm nhạc như: Giải Ba cuộc thi Trời sinh một cặp, Top 10 King Of Rap. Bên cạnh đó, cô còn xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn nhỏ với các vai trò khác nhau như ca sĩ, MC, diễn viên. Xuyên suốt 2 năm nhiệm kỳ, Á hậu Tường San vẫn trung thành với phong cách thanh lịch cùng vẻ đẹp ngọt ngào. Sau khi trở về từ cuộc thi quốc tế, người đẹp gốc Hà Nội dần hướng đến hình ảnh trưởng thành, chững chạc. Theo thông tin được công bố, Miss World Vietnam 2021 sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11. Cuộc thi bao gồm các vòng Sơ khảo, Bán kết, Chung kết cùng nhiều phần thi phụ hấp dẫn như: Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Biển, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Thể thao. Xem video "Lương Thùy Linh tham gia Ai là triệu phú". Nguồn VTV