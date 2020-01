Hoa hậu Khánh Vân bị giục lấy chồng khi đi từ thiện

Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân đã có chuyến thiện nguyện tại Tây Ninh và Long An, thuộc khuôn khổ chương trình “Tết yêu thương” của ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Khánh Vân kể vui rằng, trong chuyến từ thiện, cô được các cụ bà “giục” nên lấy chồng vì năm nay đã 25 tuổi. Các cụ lấy chồng từ lúc 18 tuổi nên Khánh Vân hiện tại đã “già”. Khánh Vân trao quà Tết cho người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Long An. Hình ảnh Khánh Vân giúp đỡ một cụ ông trong chuyến từ thiện. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 ăn mặc giản dị, luôn nở nụ cười rạng rỡ trong chuyến đi. Khánh Vân tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện sau khi đăng quang. Nàng hoa hậu ghi điểm bởi sự thân thiện. Khánh Vân đi trao quà cùng các người đẹp bước ra từ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam như: Kim Duyên, Phạm Thị Anh Thư, Vũ Thị Hòa Liên, Đặng Thị Mỹ Khôi, Lâm Thị Bích Tuyền, Đỗ Thị Minh Tâm. Đoàn của Khánh Vân còn ghé thăm làng trẻ em Hòa Bình và Trung tâm nuôi dạy trẻ em khiếm thị tại Tây Ninh. Đáp lại tình cảm của đoàn, các em khiếm thị đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ dành tặng cho Hoa hậu Khánh Vân và Á hậu Kim Duyên. Cả hai người đẹp đã chấm điểm các tiết mục và trao giải thưởng cho những em có phần thể hiện vui tươi, nhiệt tình nhất. Sau chuyến đi, Khánh Vân chia sẻ: "Đến thăm các em làng Hòa Bình, tỉnh Tây Ninh, Vân học được nhiều bài học ý nghĩa về sự lạc quan, yêu đời và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Các em sinh ra và lớn lên không may bị nhiễm chất độc màu da cam, gặp rất nhiều khó khăn... nhưng tất cả đều nở nụ cười thật tươi. Cảm ơn các em, vì cho Vân hiểu giá trị cuộc sống này, hãy yêu thương nhau, trao nhau nụ cười, hãy gắn kết với nhau bằng trái tim ấm áp, biết sẻ chia và quan tâm lẫn nhau". Mời quý độc giả xem video "HH Khánh Vân bị giục lấy chồng khi đi từ thiện". Nguồn BTC

