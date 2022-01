Hoa hậu hạnh phúc nhất Việt Nam khoe ảnh bên chồng Ấn Độ

Nhân dịp Tết đến Xuân về, gia đình Hoa hậu Diệu Hoa đã thực hiện bộ ảnh mới trong trang phục áo dài. Diệu My và Diệu Ly - hai con gái của Diệu Hoa xuất hiện trong những khung ảnh gia đình ấm áp. Hoàng Phi - con trai của Diệu Hoa do bận rộn với việc học tại Mỹ nên đã không kịp về Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán 2022. Từ nhiều năm nay, gia đình Diệu Hoa duy trì truyền thống đón Tết tại Việt Nam. Cứ mỗi dịp Xuân về, dù bận rộn với công việc thế nào vợ chồng hoa hậu đều sắp xếp thời gian để gia đình quây quần những ngày đầu năm mới, nhằm duy trì giá trị truyền thống của người Việt. Các con của hoa hậu cũng trở về nhưng lần này chỉ có thể kịp đón Tết dương lịch. 3 người con của Diệu Hoa đều học tập và sinh sống ở Mỹ. Diệu My (ngoài cùng bên trái) - con gái đầu lòng của Diệu Hoa chụp xong bộ ảnh phải bay về Mỹ gấp vì lo cho việc học tập và công việc làm thêm. Trong 29 năm kết hôn, Diệu Hoa và chồng giữ thói quen mỗi năm đều trở về Ấn Độ thăm bố mẹ chồng. Diệu Hoa được khán giả yêu mến gọi là Hoa hậu hạnh phúc nhất Việt Nam. Hoa hậu Việt Nam 1990 từng tự hào chia sẻ: “Tôi phải cảm ơn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì đã cho tôi được gặp Maneesh. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất gắn kết tôi và anh là tình cảm. Vật chất rồi cũng mất đi, chỉ có tình yêu còn lại. Hôn nhân phải được nuôi dưỡng bằng tình yêu giữa hai người. Tôi luôn biết ơn dư luận đã dành cho tôi nhiều thiện cảm, nhiều nhận xét tốt đẹp và coi đó là sự khích lệ để tôi chú ý tự hoàn thiện mình. Tôi nghĩ mỗi người một duyên phận và tôi hài lòng với những gì mình đang có". Hai con gái của Diệu Hoa xinh đẹp không kém hot girl. Diệu My ghi điểm với nụ cười rạng rỡ tỏa nắng, Diệu Ly được khen ngợi là thừa hưởng vẻ đẹp lai, cuốn hút và duyên dáng không kém cạnh mẹ. Sau gần 30 năm kết hôn, Hoa hậu Diệu Hoa vẫn đẹp mặn mà. Xem video "Khi hoa hậu thi bộ môn chui và vượt rào". Nguồn VTV24

