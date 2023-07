Hoa hậu Giáng My đẹp quyến rũ trên biển

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Giáng My khiến fan phải xuýt xoa với loạt ảnh đi biển đẹp hút mắt. Hoa hậu Đền Hùng năm 1992 đăng status: "Biển xanh cát trắng nắng vàng/ Đi đâu mà vội mà vàng hỡi em/ Trên đầu có đám mây xanh/ Ở dưới mát rượi một vườn hồng xanh. Phóng tác mấy câu tặng cho chiếc áo tràn ngập hồng xanh của Lê Thanh Hoà. Nhờ có cái áo quá đặc biệt mà biển đẹp hơn chiều qua". Mỹ nhân sinh năm 1971 được ví như một đóa hoa, "thần tiên tỷ tỷ" giữa đại dương khi khoác lên mình trang phục ấn tượng của NTK Lê Thanh Hòa. Giáng My khoe vòng một "lấp ló", vóc dáng đẹp nuột nà. Khi được một người bạn trên Facebook trêu: "Nàng tiên cá sắp rời biển cả để tìm người yêu!", mẹ đơn thân Giáng My khéo léo viết: "Giờ chuẩn bị chăm cháu chứ không đi tìm người yêu nữa ạ". Hoa hậu Đền Hùng khiến khán giả phải trầm trồ mỗi khi đăng ảnh diện bikini khoe vóc dáng nột nà, nhan sắc trẻ trung như gái đôi mươi. Cô thường xuyên có những chuyến du lịch sang chảnh cùng thời trang đi biển bắt mắt. Dù kín đáo hay gợi cảm, Giáng My vẫn toát lên vẻ đẹp thần thái kiêu sa cùng vóc dáng "vạn người mê". Giáng My được mệnh danh là “người đàn bà bị thời gian bỏ quên”, mỹ nhân "không tuổi" của showbiz Việt. Giáng My bật mí bí kíp để ngoài 50 vẫn trẻ đẹp là nhờ áp dụng phương pháp dưỡng da thuần chất thiên nhiên. Cô giữ thói quen đi ngủ và thức dậy sớm cũng như duy trì chế độ tập luyện đều đặn, ăn uống khoa học. Quan trọng hơn cả với mỹ nhân 7X là giữ cho mình vẻ đẹp tâm hồn và tinh thần thoải mái.Xem video: "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

