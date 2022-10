Bị thương ở chân, Đoàn Thiên Ân vẫn tự tin thi bikini

Cuộc thi Miss Grand International 2022 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 đã bắt đầu đi vào những phần thi quan trọng. Sáng ngày 12/10, Đoàn Thiên Ân trải qua phần thi áo tắm diễn ra tại Bali, Indonesia. Ảnh: Sen Vàng Đại diện Việt Nam không may bị thương ở chân trước phần thi. Ảnh: Sen Vàng Thiên Ân vẫn catwalk đầy tự tin trong phần thi áo tắm. Ảnh: Sen Vàng Thiên Ân cho biết mình đã tự tập luyện và dậy sớm để chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần thi này. Ảnh: Sen Vàng Đại diện Việt Nam luôn xuất hiện cuối cùng theo bảng chữ cái. Ảnh: Sen Vàng Thiên Ân cùng khoảng 70 thí sinh khác chụp ảnh sau phần thi áo tắm. Ảnh: Miss Grand International Sau phần thi trang phục áo tắm, Thiên Ân tiếp tục tham gia nhiều hoạt động khác. Ảnh: Miss Grand International Đêm thi quốc phục, bán kết và chung kết sẽ là các đêm thi đáng mong chờ nhất. Ảnh: Miss Grand International Hoa hậu Thiên Ân là người đẹp Việt có thời gian chuẩn bị ngắn nhất cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Ảnh: FBNV Thiên Ân lên đường sang Indonesia thi đấu chỉ 3 ngày sau đăng quang. Ảnh: Miss Grand International Ngoài bị thương ở chân trái, Thiên Ân còn gặp sự cố bị sưng tấy lỗ tai nên không thể đeo khuyên và say xe. Ảnh: FBNV Ở các phần thi trang phục thể thao và trình diễn trang phục truyền thống Indonesia, Thiên Ân bị chê catwalk an toàn, biểu cảm cười thiếu tự nhiên. Ảnh: FBNV Trước những ý kiến trái chiều, Thiên Ân cho biết: "Đối với tôi, mỗi chặng đường, phần thi đều là một trải nghiệm, bài học khiến tôi trở nên tốt hơn. Tôi đều xem, nghe những góp ý từ khán giả, công ty chủ quản và ê-kíp, từ đó chọn lọc những điều mình có thể cải thiện nhiều hơn, phát huy tối đa năng lực của mình. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng quan trọng là tôi biết bản thân mình vẫn luôn nỗ lực mỗi ngày". Ảnh: FBNV Xem video "Đoàn Thiên Ân thi bikini". Nguồn Sen Vàng

