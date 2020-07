Hồ Ngọc Hà và dàn diễn viên “Hoa cỏ may” giờ ra sao?

“ Hoa cỏ may” là một trong những bộ phim truyền hình cũ lay động lòng người. Nội dung “Hoa cỏ may” xoay quanh cuộc sống của một nhóm bạn lớn lên trong thời bao cấp đến từ nhiều miền quê khác nhau. Phim được đánh giá có tính nhân văn sâu sắc. Nhiều người tò mò cuộc sống của dàn diễn viên giờ ra sao sau 19 năm phim lên sóng. Ảnh: VTV Trong phim "Hoa cỏ may", Hồ Ngọc Hà đóng vai Hương, cô gái có mái tóc vàng, cá tính mạnh mẽ. Sau thành công vang dội của "Hoa cỏ may", Hà Hồ vào Sài Gòn theo đuổi sự nghiệp người mẫu và bước chân vào lĩnh vực ca hát. Đến nay, cô được xem là một trong những chân dài đi hát thành công. Ảnh: VOV Hồ Ngọc Hà có đường tình đầy ồn ào. Cô kết hôn với Cường Đô la, sau đó sinh con trai. Cuộc hôn nhân này nhiều sóng gió. Đến năm 2015, Hà Hồ ly hôn. 2 năm sau, nữ ca sĩ nên duyên với Kim Lý. Hiện tại, Hương của “Hoa cỏ may” được cho là mang bầu ở tháng thứ 5. Ảnh: FBNV Trong “Hoa cỏ may”, Vi Cầm đảm nhận vai Na - cô gái hiền lành, xinh đẹp và trong sáng được nhiều chàng trai theo đuổi. Sau “Hoa cỏ may”, Vi Cầm tham gia nhiều bộ phim như “Đất và người”, “Chuyện phố phường”, “Phóng viên thử việc”, “Nhà có nhiều cửa sổ”, “Hai phía chân trời”. Tuy nhiên, Vi Cầm hiện tại không còn hoạt động nghệ thuật. Ảnh: VOV Vi Cầm rút khỏi làng giải trí sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên của cô tan vỡ. Hiện tại, nữ diễn viên có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng thứ hai và các con. Ảnh: FBNV Thủ vai Hùng trong “Hoa cỏ may”, Quốc Thắng gây ấn tượng không chỉ bởi vẻ điển trai mà còn ở lối diễn xuất. Sau “Hoa cỏ may”, anh tiếp tục được chú ý khi tham gia bộ phim “Những ngọn nến trong đêm”. Tuy nhiên, đa phần các bộ phim Quốc Thắng đóng sau đó không quá thành công. Ảnh: Người đưa tin Theo Zing năm 2015, Quốc Thắng có tổ ấm hạnh phúc bên vợ và hai cô con gái. Hiện tại, gần như không có thông tin về đời tư của nam diễn viên. Ảnh: Người đưa tin Sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao ấn tượng, Hải Anh được yêu thích khi đóng Thái trong “Hoa cỏ may”. Trong những năm qua, anh tham gia khá nhiều dự án phim “Cầu vồng tình yêu”, “Gió thổi qua rừng”, “Hoa nở trái mùa”, “Đảo chắn sóng”, “Quỳnh búp bê”. Ảnh: VOV Hải Anh kết hôn với mối tình đầu năm 2009. Cả hai phải lòng nhau khi mới là học sinh lớp 9. Dù có không ít sóng gió nhưng vợ chồng Hải Anh đều vượt qua được nhờ tình yêu và sự tôn trọng dành cho nhau. Ở bên nhau hơn 20 năm, cặp đôi nay đã là tri kỷ. Ảnh: Tiền Phong Khán giả của bộ phim “Hoa cỏ may” cũng không thể nào quên chàng thư sinh khờ khạo Tiến. Đóng vai diễn này là Ngọc Quỳnh. Sau “Hoa cỏ may”, Ngọc Quỳnh chăm chỉ học tập. Sau khi ra trường, anh đầu quân về đoàn kịch Công an nhân dân. Hơn 1 năm sau, Ngọc Quỳnh chuyển sang Nhà hát Tuổi trẻ. Tuy nhiên, anh một lần nữa chuyển sang Nhà hát kịch trung ương. Cuối cùng, Ngọc Quỳnh chọn gắn bó với Nhà hát kịch Hà Nội. Đến năm 2019, sự nghiệp của anh có bước tiến khi vai diễn ông chồng “trời đánh” trong bộ phim truyền hình “Hoa hồng trên ngực trái” gây chú ý. Ngoài đời, Ngọc Quỳnh rất quan tâm và chăm lo cho tổ ấm của mình, không phải là người chồng gia trưởng, vũ phu như trong phim. Khánh Ly đóng vai Thủy - cô gái cá tính nhất của nhóm trong “Hoa cỏ may”. Sau đó, cô tham gia một số bộ phim như: “Nắng chiều”, “Ngày hè sôi động” và “Cảnh sát hình sự - Chuyên án thường nhật” rồi nghỉ đóng phim. Ảnh: VTC Khánh Ly kết hôn và có một cô con gái. Năm 2011, chồng của cô đột ngột ra đi sau một trận cảm. Không chỉ mất chồng, Khánh Ly còn phá sản. Khoảng vài năm trở lại đây, cô mới cân bằng được cuộc sống. Năm 2018, trong cuộc phỏng vấn trên Ngôi sao, nữ diễn viên "Hoa cỏ may" cho biết, cô dành hết tình cảm cho con gái và chưa tính chuyện đi bước nữa. Ảnh: VTC Mời quý độc giả xem video "Hồ Ngọc Hà khẳng định Kim Lý sẽ là người cha tốt". Nguồn Zing

