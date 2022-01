Hồ Ngọc Hà - Kim Lý khóa môi ngọt ngào, đón Tết Dương lịch 2022

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý trao nhau nụ hôn ngọt ngào trên bãi biển khi ở Phú Quốc đón Tết Dương lịch 2022. Hà Hồ chia sẻ: “Ông bố bà mẹ bỉm sữa tranh thủ chụp tấm hình giờ phút cuối cùng của năm cũ. Cùng ôn lại kỷ niệm ngày đầu gặp gỡ và giờ bơ phờ chăm con trong hạnh phúc. Một năm mới nữa lại đến sau những năm sóng gió của toàn nhân loại, xin được cầu chúc sức khỏe, đoàn tụ và bình an đến với mọi người”. Lệ Quyên khoe ảnh đón năm mới bên bạn trai kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu. Á hậu Hoàng My đón Tết Dương lịch 2022 ở Dubai. Quang Vinh cũng ở Dubai. Anh khoe ảnh pháo hoa vào đêm giao thừa. Lý Quí Khánh ra mắt bộ sưu tập váy áo ở Dubai nên đón Tết Dương lịch ở nước ngoài. Lã Thanh Huyền đón năm mới bên Quỳnh Nga, Huyền Lizzie. Hoa hậu Giáng My chia sẻ, cô lựa chọn chiếc váy hồng để đón chào ngày đầu tiên của năm 2022. "Cầu mong mọi điều tốt lành, hanh thông, bình an hạnh phúc đến với tất cả những người thân yêu trong năm 2022 với toàn màu hồng mật ngọt”, Giáng My viết. Tết Dương lịch 2022, vợ chồng đạo diễn Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp dành thời gian cho các con. Ca sĩ Pha Lê cùng ông xã người Hàn Quốc đưa con gái đi du lịch dịp Tết Dương lịch 2022. Bà xã của Chi Bảo chia sẻ thông tin nhập viện sinh con vào sáng ngày 1/1/2022. MC Cát Tường đón năm mới ở Hà Nội. “Đón năm mới ở một nơi không phải là nhà, không người thân bên cạnh nhưng vẫn bình an”, cô chia sẻ. Mời quý độc giả xem video "Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng nắm tay dự sự kiện". Nguồn Saigon Stories

