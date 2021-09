Hồ Ngọc Hà kể chuyện sinh non, bé Lisa phải dùng ống thở

Thông tin Hồ Ngọc Hà sinh non Leon và Lisa hồi tháng 11/2020 đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Nữ ca sĩ cho biết, con gái Lisa phải dùng tới ống thở ngay từ khi chào đời. Bé Leon - con trai của Hồ Ngọc Hà thậm chí còn yếu hơn bé Lisa. "Khi móc cậu ra chỉ ré lên một tiếng xong im luôn, làm mọi người muốn tắt thở", nữ ca sĩ kể. Không phải đợi đến 10 ngày, Hồ Ngọc Hà có thể gặp con chỉ sang ngày thứ hai. Hà Hồ đã khóc rất nhiều khi không thể gặp các con. Nữ ca sĩ chia sẻ loạt ảnh những ngày mới sinh của hai con. Cặp song sinh của Hồ Ngọc Hà ngày càng bụ bẫm. Không chỉ Hà Hồ, Khánh Thi cũng sinh non. Tháng 6/2018, Khánh Thi sinh con gái Anna. Cô nhóc chỉ nặng 1,9 kg, ở lại bệnh viện nằm lồng kính trong 21 ngày. Ảnh: Thời đại plus Vợ Mạc Văn Khoa cũng sinh non. Con gái của cô chào đời với cân nặng chỉ 1,9 kg. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Trong 3 lần sinh con, Hải Băng sinh non đến 2 lần. Bé Kio (trong ảnh) - con trai út của cô chào đời khi mới 34 tuần còn bé Kem - con gái đầu lòng của Hải Băng chào đời sau 36 tuần trong bụng mẹ. Ảnh: Thời đại plus Pha Lê mới đây tiết lộ, con gái đầu lòng của cô cũng bị sinh non. Bé Ốc chào đời khi mới 36 tuần, có cân nặng 2,3 kg. Xem video "Hồ Ngọc Hà chia sẻ Kim Lý sẽ là người cha tốt". Nguồn Zing

