Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu khuấy động sự kiện tại Hà Nội

Tối 29/10, đêm Gala Better Choice Awards đã diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. Xuất hiện trong phần cuối chương trình, Hồ Ngọc Hà khiến khán giả thích thú. Nữ ca sĩ mang tới hai bản hit Cô đơn trên sofa và Walk Walk. Phần biểu diễn của Hồ Ngọc Hà được dàn dựng công phu với sự kết hợp cùng vũ đoàn. Nữ ca sĩ "cháy hết mình" trên sân khấu. Không chỉ khoe giọng hát đẹp, thần thái của bà mẹ ba con được nhận xét "đỉnh chóp". Nữ ca sĩ diện trang phục tông trắng khoe body gợi cảm, đôi chân dài miên man. Cận nhan sắc xinh đẹp của Hồ Ngọc Hà trong hậu trường chương trình. Cùng với Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu cũng khuấy động sân khấu với phần biểu diễn ấn tượng. Nam rapper trình diễn hai ca khúc Nấu ăn cho em và Đi theo bóng mặt trời. Phần biểu diễn của Đen Vâu được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Đen Vâu còn bước xuống dưới sân khấu tương tác cùng khán giả gây thích thú. Ngoài Hồ Ngọc Hà và Đen Vâu, đêm Gala trao giải Better Choice Awards 2023 còn có sự góp mặt biểu diễn của quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T (trong ảnh), Grey D, Hoàng Rob. Double2T mang đến sự kiện hai bản hit À lôi và Chài điếp noọng (Anh yêu em). Khán giả đội mưa hò reo cổ vũ cho quán quân Rap Việt mùa 3. Toàn cảnh sân khấu hoành tráng của chương trình. Gala trao giải Better Choice Awards 2023 được tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu đổi mới sáng tạo, mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.Xem MV "Gieo quẻ" của Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu. Nguồn Hoàng Thùy Linh

Tối 29/10, đêm Gala Better Choice Awards đã diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. Xuất hiện trong phần cuối chương trình, Hồ Ngọc Hà khiến khán giả thích thú. Nữ ca sĩ mang tới hai bản hit Cô đơn trên sofa và Walk Walk. Phần biểu diễn của Hồ Ngọc Hà được dàn dựng công phu với sự kết hợp cùng vũ đoàn. Nữ ca sĩ "cháy hết mình" trên sân khấu. Không chỉ khoe giọng hát đẹp, thần thái của bà mẹ ba con được nhận xét "đỉnh chóp". Nữ ca sĩ diện trang phục tông trắng khoe body gợi cảm, đôi chân dài miên man. Cận nhan sắc xinh đẹp của Hồ Ngọc Hà trong hậu trường chương trình. Cùng với Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu cũng khuấy động sân khấu với phần biểu diễn ấn tượng. Nam rapper trình diễn hai ca khúc Nấu ăn cho em và Đi theo bóng mặt trời. Phần biểu diễn của Đen Vâu được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Đen Vâu còn bước xuống dưới sân khấu tương tác cùng khán giả gây thích thú. Ngoài Hồ Ngọc Hà và Đen Vâu, đêm Gala trao giải Better Choice Awards 2023 còn có sự góp mặt biểu diễn của quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T (trong ảnh), Grey D, Hoàng Rob. Double2T mang đến sự kiện hai bản hit À lôi và Chài điếp noọng (Anh yêu em). Khán giả đội mưa hò reo cổ vũ cho quán quân Rap Việt mùa 3. Toàn cảnh sân khấu hoành tráng của chương trình. Gala trao giải Better Choice Awards 2023 được tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu đổi mới sáng tạo, mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng. Xem MV "Gieo quẻ" của Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu. Nguồn Hoàng Thùy Linh