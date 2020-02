Hình ảnh Tóc Tiên - Hoàng Touliver bí mật cưới ở nhà thờ

Sáng ngày 20/2, Tóc Tiên - Hoàng Touliver đã có mặt ở một nhà thờ tại Đà Lạt để làm lễ cưới. Ảnh: Đất Việt Cô dâu được che chắn bằng ô khi mặc váy trắng bước vào nhà thờ. Ảnh: Thời đại plus Để đảm bảo sự riêng tư của lễ cưới, cô dâu chú rể siết chặt an ninh. Ảnh: Zing Gia đình, bạn bè thân thiết có mặt ở nhà thờ để chứng kiến hạnh phúc của Tóc Tiên và Hoàng Touliver. Ảnh: Zing Stylist Kelbin Lei là một trong những bạn đầu tiên có mặt tại lễ cưới của Tóc Tiên và Hoàng Touliver. Ảnh: Đất Việt Theo nguồn tin của Zing, lễ cưới tại nhà thờ của Tóc Tiên kết thúc lúc 11h. Ảnh: Yan Gia đình, bạn bè của cô dâu chú rể di chuyển từ biệt thự ở Đà Lạt của cặp đôi tới nhà thờ. Ảnh: Yan Ban đầu, nhiều người cho rằng căn biệt thự của Tóc Tiên và Hoàng Touliver ở Đà Lạt sẽ là nơi diễn ra đám cưới. Ảnh: Zing Trước lễ cưới, bạn bè của Tóc Tiên và Hoàng Touliver liên tục khoe ảnh tại biệt thự của cặp đôi. Hình ảnh biệt thự trị giá 10 tỷ đồng của đôi uyên ương. Ảnh: Thời đại plus Theo Zing, 5h chiều nay, cặp đôi sẽ tổ chức tiệc cưới tại một homestay ở Đà Lạt với sân vườn rộng, khung cảnh đẹp.Tóc Tiên và Hoàng Touliver hẹn hò đã được 5 năm. Năm 2018, cả hai vướng tin đồn tổ chức lễ ăn hỏi. Mời quý độc giả xem video "Tóc Tiên gợi cảm hay nổi loạn". Nguồn VTC

