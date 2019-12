Hình ảnh cuối cùng của Cha In Ha trước khi qua đời ở tuổi 27

Người hâm mộ đang vô cùng bàng hoàng trước thông tin Cha In Ha qua đời vào chiều ngày 3/12. 1 ngày trước khi mất, nam diễn viên sinh năm 1992 đăng tải hình ảnh cá nhân kèm lời nhắn: "Mọi người, coi chừng". Ngày 1/12, Cha In Ha đăng tải loạt ảnh đi chụp photoshoot. Theo công ty quản lý, người đầu tiên phát hiện ra cái chết của Cha In Ha là quản lý của anh. Đám tang của nam diễn viên sẽ được tổ chức kín đáo theo nguyện vọng của gia đình. Cha In Ha bước chân vào làng giải trí mới được 2 năm, chưa có hoạt động nghệ thuật nổi bật. Trên trang cá nhân, tân binh sinh năm 1992 thường xuyên khoe những khoảnh khắc đời thường vui vẻ. Cha In Ha được xem là diễn viên trẻ tiềm năng bởi ngoài hình sáng cùng diễn xuất tự nhiên. Thông tin về đời tư của nam diễn viên rất hiếm hoi. Công ty quản lý cho biết, họ mong khán giả không lan truyền những tin đồn về cái chết của Cha In Ha. Cảnh sát vẫn đang điều tra cái chết của Cha In Ha. Trong 2 năm hoạt động nghệ thuật, Cha In Ha chuyên đóng vai phụ. Anh từng xuất hiện trong các bộ phim "Nhiệt độ tình yêu", "Chảo lửa tình yêu", "Cô tiên dọn dẹp", "The Banker". Bộ phim mới nhất có mặt Cha In Ha là "Live with Flaws" đang công chiếu. Nhiều khán giả thắc mắc trước sự ra đi của Cha In Ha, bộ phim có tạm dừng lên sóng hay không. Mời quý độc giả xem video "Goo Hara qua đời". Nguồn VTC

Người hâm mộ đang vô cùng bàng hoàng trước thông tin Cha In Ha qua đời vào chiều ngày 3/12. 1 ngày trước khi mất, nam diễn viên sinh năm 1992 đăng tải hình ảnh cá nhân kèm lời nhắn: "Mọi người, coi chừng". Ngày 1/12, Cha In Ha đăng tải loạt ảnh đi chụp photoshoot. Theo công ty quản lý, người đầu tiên phát hiện ra cái chết của Cha In Ha là quản lý của anh. Đám tang của nam diễn viên sẽ được tổ chức kín đáo theo nguyện vọng của gia đình. Cha In Ha bước chân vào làng giải trí mới được 2 năm, chưa có hoạt động nghệ thuật nổi bật. Trên trang cá nhân, tân binh sinh năm 1992 thường xuyên khoe những khoảnh khắc đời thường vui vẻ. Cha In Ha được xem là diễn viên trẻ tiềm năng bởi ngoài hình sáng cùng diễn xuất tự nhiên. Thông tin về đời tư của nam diễn viên rất hiếm hoi. Công ty quản lý cho biết, họ mong khán giả không lan truyền những tin đồn về cái chết của Cha In Ha. Cảnh sát vẫn đang điều tra cái chết của Cha In Ha. Trong 2 năm hoạt động nghệ thuật, Cha In Ha chuyên đóng vai phụ. Anh từng xuất hiện trong các bộ phim "Nhiệt độ tình yêu", "Chảo lửa tình yêu", "Cô tiên dọn dẹp", "The Banker". Bộ phim mới nhất có mặt Cha In Ha là "Live with Flaws" đang công chiếu. Nhiều khán giả thắc mắc trước sự ra đi của Cha In Ha, bộ phim có tạm dừng lên sóng hay không. Mời quý độc giả xem video "Goo Hara qua đời". Nguồn VTC