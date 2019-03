H'hen Niê đi giày 80 nghìn, xứng danh hoa hậu Việt tiết kiệm nhất

Xuất thân nghèo khó nên từ nhỏ, H'hen Niê có ý thức tiết kiệm. Khi trở nên nổi tiếng, người đẹp vẫn sống giản dị. Ảnh: FBNV Mới đây, dự một sự kiện, H'hen Niê không ngần ngại đi đôi giày hàng thùng chỉ có giá 80 nghìn đồng. Ảnh: FBNV Đối với H'hen Niê, đôi giày 80 nghìn không phải là hàng hiệu nhưng đẹp "xuất sắc". Ảnh: FBNV H'hen Niê còn từng mặc áo phông 40 nghìn của em gái mua ngoài chợ. Ảnh: Dân Việt Nàng hoa hậu dân tộc Ê-đê từng chia sẻ cô không có thói quen sử dụng và mua những món đồ đắt tiền, hàng hiệu. Ảnh: Dân Việt H'hen Niê còn cho biết, khi còn đi học, với những món đồ đắt tiền hay không phù hợp, cô sẽ không tiêu vì sẽ rất lãng phí. Ảnh: Dân Việt Ngoài đời, H'hen Niê ăn mặc rất giản dị. Đối với cô, giày hiệu là những đôi dép tổ ong có giá 10 nghìn đồng. Ảnh: Instagram Khi đi dự sự kiện, Hoa hậu H'hen Niê mang đi mang lại vài ba đôi giày cao gót. Ảnh: Thế giới trẻ H’hen Niê chia sẻ, cô chủ yếu dùng các món đồ của các nhà thiết kế do ê-kíp chuẩn bị mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Thế giới trẻ Gần đây, H'hen Niê còn gây bão khi ngồi bệt trên sàn nhà tự trang điểm với chiếc gương nhỏ đặt trên chiếc ghế nhựa. Ảnh: Saostar Từ khi lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, H'hen Niê luôn bận rộn với công việc. Vì lịch trình làm việc dày đặc, H'hen Niê dường như bị sút cân khi mới đây để lộ ảnh gầy gò. Về phía H'hen Niê, cô trấn an fan rằng đó chỉ là do góc chụp. Ảnh: FBNV Xem video "Hành trình đến top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 của H'hen Niê". Nguồn Youtube/vtc

