H’hen Niê đáng yêu quá mức khi đi trao quà Tết cho bà con

Ngày 17/1, H’hen Niê đã đi trao nhà, trao quà Tết cho bà con ở huyện Đức Huệ và Bến Lức (Long An). Trong chuyến đi từ thiện, H'hen Niê chọn trang phục giản dị với áo thun, quần jean và giày thể thao. Nổi tiếng thân thiện, H'hen Niê được các em nhỏ vây quanh. Khoảnh khắc người đẹp sinh năm 1992 tạo dáng nhí nhảnh bên một em nhỏ. H'hen Niê vui vẻ chơi đùa cùng các em nhỏ trong khi đi trao quà Tết. Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 còn được các em nhỏ tặng những quả me. Từ khi trở về nước sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, H'hen Niê có lịch trình làm việc dày đặc. Mới đây, người đẹp dân tộc Ê-đê ước có "thuốc tăng lực mà làm việc được 24 giờ" vì quá nhiều việc phải làm. Dù lịch trình dày đặc nhưng H'hen Niê luôn giữ nụ cười trên môi trong các sự kiện. H'hen Niê luôn muốn truyền năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Trong chuyến trao quà ở Long An, H'hen Niê luôn quan tâm đến những người già. Khoảnh khắc người đẹp ân cần giúp một cụ già.Hoa hậu H'hen Niê xứng đáng nhận được sự yêu mến của khán giả bởi sự thân thiện, chân thành. Nàng hoa hậu sinh năm 1992 hiện được truyền thông săn đón. Đồng hành cùng H'hen Niê trong chuyến trao nhà, trao quà ở Long An mới đây là Á hậu Hoàng Thùy. Theo thông tin, bên cạnh 450 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 800 ngàn đồng gồm nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con, ê-kíp chuyến thiện nguyện còn bàn giao và trao 5 căn nhà tình thương cho các hộ dân nghèo, khó khăn. Xem video "H'hen Niê mang quốc phục Bánh Mì đến Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018". Nguồn Youtube/vtc

