H’hen Niê bao lần dập tin đồn, đáp trả antifan "chuẩn không cần chỉnh"

Mới đây, khi bị một số cư dân mạng bình luận ác ý vì về ngoại hình, H’hen Niê chia sẻ, cô đã quá quen với việc bị phân biệt màu da. Nàng hoa hậu tự nhủ sẽ cố gắng vì gia đình. Ngoài ra, H’hen Niê nhấn mạnh ngừng phân biệt chủng tộc. Thực tế, H’hen Niê không ít lần được khen ngợi ứng xử thông minh. Năm 2019, khi bị chê mặt như phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, H’hen Niê không đáp trả gay gắt mà phản hồi lại những ý kiến trái chiều một cách nhẹ nhàng. “Được so sánh vui chứ, nhưng khó lắm mới được như thế vì nét tự nhiên của Hen thì nhìn hay hay vui vui thôi chứ lấn sang đẹp là Hen không có được. Ai nói Hen xấu lạ hay nét lém lỉnh là quá đúng. Nhưng có vẻ càng già, càng làm nhiều, mặt càng hóp và xương xẩu”, H’hen Niê lên tiếng. Khi bị đặt lên bàn cân so sánh với Phạm Hương để tìm ra chủ nhân của danh hiệu “hoa hậu quốc dân”, H’hen Niê muốn cuộc tranh luận kết thúc. Với H’hen Niê, cô chỉ cần được khán giả gọi là Hoa hậu đi dép tổ ong hay Hoa hậu hái me. Mang dép tổ ong đi Canada bởi ngón chân bị mưng mủ, H’hen Niê bị vợ cũ Huy Khánh chê "quê mùa lôm côm". Về phần mình, H'hen Niê đáp lại khá nhẹ nhàng, lịch sự: "Thật! Đôi lúc cũng suy nghĩ nên bỏ thói quen mê mấy cái đơn giản như vậy. Nhưng thật lòng thì thấy thoải mái với nó. Vì thích nên hay mua và hay mang. Một điều nữa là nhiều người cần hơn mình, mình nghĩ thế. Nhưng cũng cảm ơn chị đã góp ý để những người phụ nữ luôn xinh đẹp, tận hưởng và hạnh phúc chị nhỉ. Em cảm ơn chị ạ". H'Hen Niê từng bị một cư dân mạng tố giả tạo khi trả lời phỏng vấn: "Tôi cảm thấy sai lầm, tội lỗi khi mua đồ hiệu mắc tiền". Chia sẻ về điều này, H'hen Niê cho hay cô từng mua một đôi giày 30 triệu đồng, nhưng sau lần đó cô không còn mua nữa. Về lý do không còn mua hàng hiệu, H’hen Niê cho hay: "Sau khi trở về Việt Nam, tôi gặp nhiều người khó khăn hơn mình, đặt một câu hỏi cho chính bản thân mình dám mua một đôi giày chỉ để đạp xuống chân tận 30 triệu, còn họ thì có thể 30 triệu làm đổi cuộc đời họ và cảm thấy có lỗi là chỗ đó! Với năm nay mong muốn mua được nhà ở, không là hết nhiệm kỳ lại đi thuê nhà”. H'hen Niê còn bị một số người cho rằng giả vờ ngây thơ khi hỏi fan: "Con giáp thứ 13 là con gì vậy ạ mọi người?". Người đẹp cho biết ngày hôm đó, cô thấy bài viết có tiêu đề: "Đúng là con giáp thứ 13 thật đáng sợ". Vì không hiểu "con giáp thứ 13" nên H'hen Niê hỏi một người bạn nhưng không nhận được câu trả lời. Chính vì vậy, cô mới hỏi fan. Từng có một cư dân mạng chê nụ cười của H’hen Niê. Trước bình phẩm này, H’hen Niê đáp trả: "Bạn lên Đắk Lắk rồi sẽ nghe tiếng xe cày nó kêu như thế nào và bạn không nuốt được nụ cười ấy cũng là do bạn ghét! Ghét tôi rồi thì tôi làm cái gì cũng ghét thôi nên mới vu khống tôi thế”. Ảnh: Zing H'hen Niê từng phản ứng khi bị nghi thêu dệt gia cảnh nghèo khó. Trên trang cá nhân, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 chia sẻ, nhạc sĩ Nguyễn Cường hay nhà văn Nguyên Ngọc phải sống ở Tây Nguyên rất lâu mới đủ hiểu người dân nơi đây nên chỉ có người thân hay hàng xóm mới hiểu H'hen Niê. Khi thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, H’hen Niê không được phiên dịch truyền tải hết câu trả lời. Về phần mình, H’hen Niê thừa nhận đã nói quá nhanh. Ngoài ra, nàng hoa hậu còn kêu gọi mọi người nên cảm ơn phiên dịch thay vì trách móc bởi phiên dịch viên này đã hỗ trợ H'hen Niê nhiều trong phần phỏng vấn kín. Ngoài người phiên dịch, H'hen Niê còn lên tiếng bênh vực đại diện Mỹ bị ném đá vì chê đại diện Việt Nam nói tiếng Anh kém. H'hen Niê cho hay đại diện Mỹ quan tâm và hỗ trợ cô như nói chậm lại để cô hiểu chứ không có ý chê bai. Bên cạnh đó, H’hen Niê còn kêu gọi mọi người ngừng nói tiêu cực về thí sinh đến từ Mỹ.Ứng xử khéo léo của H'hen Niê còn được thể hiện khi cô bênh vực đại diện Indonesia được cho là cố ý không bắt tay H'hen Niê nhưng vẫn vui vẻ với thí sinh Philippines trên sân khấu chung kết. H'hen Niê giải thích đại diện Indonesia tập trung vào đường đi mà H'hen Niê lại đưa tay quá thấp nên không thấy. Mời quý độc giả xem video "H'hen Niê khoe gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng". Nguồn Khám phá

Mới đây, khi bị một số cư dân mạng bình luận ác ý vì về ngoại hình, H’hen Niê chia sẻ, cô đã quá quen với việc bị phân biệt màu da. Nàng hoa hậu tự nhủ sẽ cố gắng vì gia đình. Ngoài ra, H’hen Niê nhấn mạnh ngừng phân biệt chủng tộc. Thực tế, H’hen Niê không ít lần được khen ngợi ứng xử thông minh. Năm 2019, khi bị chê mặt như phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, H’hen Niê không đáp trả gay gắt mà phản hồi lại những ý kiến trái chiều một cách nhẹ nhàng. “Được so sánh vui chứ, nhưng khó lắm mới được như thế vì nét tự nhiên của Hen thì nhìn hay hay vui vui thôi chứ lấn sang đẹp là Hen không có được. Ai nói Hen xấu lạ hay nét lém lỉnh là quá đúng. Nhưng có vẻ càng già, càng làm nhiều, mặt càng hóp và xương xẩu”, H’hen Niê lên tiếng. Khi bị đặt lên bàn cân so sánh với Phạm Hương để tìm ra chủ nhân của danh hiệu “hoa hậu quốc dân”, H’hen Niê muốn cuộc tranh luận kết thúc. Với H’hen Niê, cô chỉ cần được khán giả gọi là Hoa hậu đi dép tổ ong hay Hoa hậu hái me. Mang dép tổ ong đi Canada bởi ngón chân bị mưng mủ, H’hen Niê bị vợ cũ Huy Khánh chê "quê mùa lôm côm". Về phần mình, H'hen Niê đáp lại khá nhẹ nhàng, lịch sự: "Thật! Đôi lúc cũng suy nghĩ nên bỏ thói quen mê mấy cái đơn giản như vậy. Nhưng thật lòng thì thấy thoải mái với nó. Vì thích nên hay mua và hay mang. Một điều nữa là nhiều người cần hơn mình, mình nghĩ thế. Nhưng cũng cảm ơn chị đã góp ý để những người phụ nữ luôn xinh đẹp, tận hưởng và hạnh phúc chị nhỉ. Em cảm ơn chị ạ". H'Hen Niê từng bị một cư dân mạng tố giả tạo khi trả lời phỏng vấn: "Tôi cảm thấy sai lầm, tội lỗi khi mua đồ hiệu mắc tiền". Chia sẻ về điều này, H'hen Niê cho hay cô từng mua một đôi giày 30 triệu đồng, nhưng sau lần đó cô không còn mua nữa. Về lý do không còn mua hàng hiệu, H’hen Niê cho hay: "Sau khi trở về Việt Nam, tôi gặp nhiều người khó khăn hơn mình, đặt một câu hỏi cho chính bản thân mình dám mua một đôi giày chỉ để đạp xuống chân tận 30 triệu, còn họ thì có thể 30 triệu làm đổi cuộc đời họ và cảm thấy có lỗi là chỗ đó! Với năm nay mong muốn mua được nhà ở, không là hết nhiệm kỳ lại đi thuê nhà”. H'hen Niê còn bị một số người cho rằng giả vờ ngây thơ khi hỏi fan: "Con giáp thứ 13 là con gì vậy ạ mọi người?". Người đẹp cho biết ngày hôm đó, cô thấy bài viết có tiêu đề: "Đúng là con giáp thứ 13 thật đáng sợ". Vì không hiểu "con giáp thứ 13" nên H'hen Niê hỏi một người bạn nhưng không nhận được câu trả lời. Chính vì vậy, cô mới hỏi fan. Từng có một cư dân mạng chê nụ cười của H’hen Niê. Trước bình phẩm này, H’hen Niê đáp trả: "Bạn lên Đắk Lắk rồi sẽ nghe tiếng xe cày nó kêu như thế nào và bạn không nuốt được nụ cười ấy cũng là do bạn ghét! Ghét tôi rồi thì tôi làm cái gì cũng ghét thôi nên mới vu khống tôi thế”. Ảnh: Zing H'hen Niê từng phản ứng khi bị nghi thêu dệt gia cảnh nghèo khó. Trên trang cá nhân, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 chia sẻ, nhạc sĩ Nguyễn Cường hay nhà văn Nguyên Ngọc phải sống ở Tây Nguyên rất lâu mới đủ hiểu người dân nơi đây nên chỉ có người thân hay hàng xóm mới hiểu H'hen Niê. Khi thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, H’hen Niê không được phiên dịch truyền tải hết câu trả lời. Về phần mình, H’hen Niê thừa nhận đã nói quá nhanh. Ngoài ra, nàng hoa hậu còn kêu gọi mọi người nên cảm ơn phiên dịch thay vì trách móc bởi phiên dịch viên này đã hỗ trợ H'hen Niê nhiều trong phần phỏng vấn kín. Ngoài người phiên dịch, H'hen Niê còn lên tiếng bênh vực đại diện Mỹ bị ném đá vì chê đại diện Việt Nam nói tiếng Anh kém. H'hen Niê cho hay đại diện Mỹ quan tâm và hỗ trợ cô như nói chậm lại để cô hiểu chứ không có ý chê bai. Bên cạnh đó, H’hen Niê còn kêu gọi mọi người ngừng nói tiêu cực về thí sinh đến từ Mỹ. Ứng xử khéo léo của H'hen Niê còn được thể hiện khi cô bênh vực đại diện Indonesia được cho là cố ý không bắt tay H'hen Niê nhưng vẫn vui vẻ với thí sinh Philippines trên sân khấu chung kết. H'hen Niê giải thích đại diện Indonesia tập trung vào đường đi mà H'hen Niê lại đưa tay quá thấp nên không thấy. Mời quý độc giả xem video "H'hen Niê khoe gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng". Nguồn Khám phá