Hết hồn màn giả gái của thí sinh Vietnam's Next Top Model 2019

Vòng sơ tuyển khu vực phía Nam của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2019 thu hút nhiều thí sinh nam giả gái. Ảnh: Zing 2 thí sinh nam mặc váy cho biết họ đến với chương trình để cho mọi người thấy khả năng thực sự của những người thuộc giới tính khác. Ảnh: Zing Cũng là thí sinh nam giả gái tại Vietnam's Next Top Model 2019, Sơn Khalai chọn mặc áo dài. Ảnh: Yan Chia sẻ trên Tri thức trẻ, Sơn Khalai cho biết, anh đến với cuộc thi để khẳng định niềm đam mê được bước trên sàn catwalk và nếu được vào vòng thi bikini, anh xin được phép về lại vị trí ban đầu của một thí sinh nam. Ảnh: Zing Sơn Khalai sinh năm 1992, mang hai dòng máu Campuchia - Việt Nam. Anh tham gia không ít các gameshow và đóng các vai diễn nhỏ trong các bộ phim, MV ca nhạc. Ảnh: Yan Trong buổi sơ tuyển khu vực phía Nam cuộc thi mới đây, một số thí sinh cũng mặc áo dài giống Sơn Khalai. Ảnh: Zing Giành vé vào nhà chung Vietnam's Next Top Model 2019, Phạm Văn Thoại cũng không ít lần giả gái. Ảnh: Tiền Phong Tạo hình của Phạm Văn Thoại với mái tóc dài, khoe lưng trần. Ảnh: Tiền Phong Dù chỉ cao 1m63 nhưng Phạm Văn Thoại luôn nổi bật bởi cách lựa chọn trang phục cũng như kĩ năng tạo dáng. Ảnh: Pháp luật xã hội Cuộc thi Vietnam's Next Top Model năm 2012 cũng thu hút thí sinh giả gái tên Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: Giáo dục Việt Nam Nguyễn Văn Hiếu đã giả gái đi thi Vietnam's Next Top Model 2012 để thỏa mơ ước thời trang. Ảnh: Ngôi sao Nguyễn Văn Hiếu được ban giám khảo cho phép thi dù vi phạm quy định dự thi. Tuy nhiên, anh phải dừng bước sau phần thi bikini. Ảnh: An ninh thủ đô Mời quý độc giả xem video "Vì sao quán quân Vietnam's Next Top Model bỏ nghề?". Nguồn VTC

Vòng sơ tuyển khu vực phía Nam của cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2019 thu hút nhiều thí sinh nam giả gái. Ảnh: Zing 2 thí sinh nam mặc váy cho biết họ đến với chương trình để cho mọi người thấy khả năng thực sự của những người thuộc giới tính khác. Ảnh: Zing Cũng là thí sinh nam giả gái tại Vietnam's Next Top Model 2019, Sơn Khalai chọn mặc áo dài. Ảnh: Yan Chia sẻ trên Tri thức trẻ, Sơn Khalai cho biết, anh đến với cuộc thi để khẳng định niềm đam mê được bước trên sàn catwalk và nếu được vào vòng thi bikini, anh xin được phép về lại vị trí ban đầu của một thí sinh nam. Ảnh: Zing Sơn Khalai sinh năm 1992, mang hai dòng máu Campuchia - Việt Nam. Anh tham gia không ít các gameshow và đóng các vai diễn nhỏ trong các bộ phim, MV ca nhạc. Ảnh: Yan Trong buổi sơ tuyển khu vực phía Nam cuộc thi mới đây, một số thí sinh cũng mặc áo dài giống Sơn Khalai. Ảnh: Zing Giành vé vào nhà chung Vietnam's Next Top Model 2019, Phạm Văn Thoại cũng không ít lần giả gái. Ảnh: Tiền Phong Tạo hình của Phạm Văn Thoại với mái tóc dài, khoe lưng trần. Ảnh: Tiền Phong Dù chỉ cao 1m63 nhưng Phạm Văn Thoại luôn nổi bật bởi cách lựa chọn trang phục cũng như kĩ năng tạo dáng. Ảnh: Pháp luật xã hội Cuộc thi Vietnam's Next Top Model năm 2012 cũng thu hút thí sinh giả gái tên Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: Giáo dục Việt Nam Nguyễn Văn Hiếu đã giả gái đi thi Vietnam's Next Top Model 2012 để thỏa mơ ước thời trang. Ảnh: Ngôi sao Nguyễn Văn Hiếu được ban giám khảo cho phép thi dù vi phạm quy định dự thi. Tuy nhiên, anh phải dừng bước sau phần thi bikini. Ảnh: An ninh thủ đô Mời quý độc giả xem video "Vì sao quán quân Vietnam's Next Top Model bỏ nghề?". Nguồn VTC