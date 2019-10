Hậu xuất ngũ, Lee Min Ho hóa “bạch mã hoàng tử” trên phim trường

Xuất ngũ vào tháng 4 vừa qua sau hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, Lee Min Ho chính thức trở lại làng giải trí với vai chính trong dự án phim The King: Forever the Monarch. Tác phẩm thuộc thể loại xuyên không gian được chấp bút bởi biên kịch Kim Eun Sook - người từng hợp tác với Lee Min Ho trong "The Heirs" (2014). Trong phim, nam tài tử 32 tuổi sẽ vào vai hoàng đế Hàn Quốc Lee Gon. Bạn diễn Kim Go Eun sẽ vào vai thám tử Jung Tae Eul. Cả hai sẽ cùng hợp lực chống lại thế lực xấu. "The King" đang khởi quay và dự kiến lên sóng nửa đầu năm 2020. Những hình ảnh trên phim trường của Lee Min Ho cũng đang được các fan chụp lại và chia sẻ rần rần trên Weibo, Instagram... Tài tử hàng đầu Hàn Quốc vẫn giữ phong độ sau khi xuất ngũ. Lee Min Ho cưỡi bạch mã, khoe vẻ điển trai giữa khung cảnh thơ mộng.Lee Min Ho trên phim trường "The King". Nam diễn viên tập trung cho vai diễn mới sau xuất ngũ. Fan vây kín phim trường để chụp ảnh thần tượng. Khán giả mong chờ sự trở lại đầy ấn tượng của Lee Min Ho sau hai năm vắng bóng. Xem video "Lee Min Ho chia tay bạn gái". Nguồn VTC3:

Xuất ngũ vào tháng 4 vừa qua sau hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, Lee Min Ho chính thức trở lại làng giải trí với vai chính trong dự án phim The King: Forever the Monarch. Tác phẩm thuộc thể loại xuyên không gian được chấp bút bởi biên kịch Kim Eun Sook - người từng hợp tác với Lee Min Ho trong "The Heirs" (2014). Trong phim, nam tài tử 32 tuổi sẽ vào vai hoàng đế Hàn Quốc Lee Gon. Bạn diễn Kim Go Eun sẽ vào vai thám tử Jung Tae Eul. Cả hai sẽ cùng hợp lực chống lại thế lực xấu. "The King" đang khởi quay và dự kiến lên sóng nửa đầu năm 2020. Những hình ảnh trên phim trường của Lee Min Ho cũng đang được các fan chụp lại và chia sẻ rần rần trên Weibo, Instagram... Tài tử hàng đầu Hàn Quốc vẫn giữ phong độ sau khi xuất ngũ. Lee Min Ho cưỡi bạch mã, khoe vẻ điển trai giữa khung cảnh thơ mộng. Lee Min Ho trên phim trường "The King" . Nam diễn viên tập trung cho vai diễn mới sau xuất ngũ. Fan vây kín phim trường để chụp ảnh thần tượng. Khán giả mong chờ sự trở lại đầy ấn tượng của Lee Min Ho sau hai năm vắng bóng. Xem video "Lee Min Ho chia tay bạn gái". Nguồn VTC3: