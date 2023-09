Hậu sóng gió hôn nhân, Diệp Lâm Anh ngày càng xinh đẹp

Gần hai năm quyết định chia tay với chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh luôn cố gắng giữ tinh thần tích cực, chăm chỉ kinh doanh để kiếm tiền nuôi con. Mới đây, tòa án đã ra phán quyết Diệp Lâm Anh chỉ được nuôi con gái lớn còn con trai nhỏ sẽ do chồng cũ của cô - doanh nhân Nghiêm Đức nuôi. Nhờ chăm chỉ tập luyện, dáng vóc của Diệp Lâm Anh ngày càng đẹp, dù cô đã qua hai lần sinh con. Nhan sắc của người đẹp sinh năm 1989 ngày càng thăng hạng, từ khuôn mặt tới sắc vóc đều đẹp lên thấy rõ. So sánh hình ảnh hiện tại và khi cô mới bước chân vào Vbiz, nhiều người nghi ngờ bà mẹ hai con đã phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt. Đáp lại tin đồn, Diệp Lâm Anh cho biết nhan sắc của cô ngày hôm nay là nhờ "dậy thì thành công" và có can thiệp chút xíu chứ không "đập mặt đi xây lại" như nhiều người nghĩ. Diệp Lâm Anh tự tin khoe cơ bụng săn chắc, kết quả của nhiều tháng ngày luyện tập chăm chỉ. Hiện tại, người mẫu Diệp Lâm Anh vừa phát triển hai thương hiệu thời trang cá nhân vừa livestream bán hàng online, nhờ đó cô có thu nhập tốt và ổn định để nuôi con. Mặc dù vừa trải qua biến cố hôn nhân nhưng Diệp Lâm Anh vẫn luôn tin rằng mình có thể tìm được hạnh phúc trong tương lai và sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới nếu tìm được một nửa phù hợp.Xem video: "Diệp Lâm Anh chụp ảnh thời trang". Nguồn FB Diệp Lâm Anh

