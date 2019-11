Hậu ly hôn, Song Hye Kyo chẳng ngại thân thiết với bạn khác giới

Song Hye Kyo mới đây gây sốt khi chụp ảnh bên 2 trai đẹp Yoo Ah In và Chul Hwa. Cách đây ít ngày, vợ cũ của Song Joong Ki cũng chụp ảnh thân thiết cùng Yoo Ah In. Yoo Ah In là đàn em được Song Hye Kyo quý mến trong showbiz Hàn. Trước khi lấy chồng, Song Hye Kyo từng vướng tin đồn tình cảm với Yoo Ah In. Tuy nhiên, cả hai phủ nhận hẹn hò. Trước khi ly hôn Song Hye Kyo, Song Joong Ki cũng khá thân với Yoo Ah In.Hình ảnh Song Hye Kyo và Song Joong Ki bên Yoo Ah In khi đôi uyên ương còn hẹn hò. Trong dịp sinh nhật vừa qua, Song Hye Kyo còn chụp ảnh bên một người bạn thân khác giới khiến nhiều người tò mò về danh tính chàng trai này. Sau 4 tháng ly hôn, Song Hye Kyo dường như đã trở lại cuộc sống thường nhật. Nữ diễn viên thường xuyên gặp gỡ bạn bè. Gần đây, Song Hye Kyo bị bắt gặp đi xem concert của nữ ca sĩ IU. Khi chưa ly hôn, Song Hye Kyo từng được Song Joong Ki tháp tùng đi ủng hộ IU. Trở lại cuộc sống độc thân, Song Hye Kyo dành nhiều thời gian hơn để đi du lịch. Giống vợ cũ, Song Joong Ki làm những điều mình thích hậu ly hôn như đi du lịch, gặp gỡ bạn bè bên cạnh thời gian dành cho công việc. Nam diễn viên điển trai, tăng cân sau thời gian bị chê gầy gò, hốc hác. Mời quý độc giả xem video "Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki". Nguồn VTC

