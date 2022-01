Hai con gái ngày càng đáng yêu của Phạm Quỳnh Anh

Trước khi ly hôn, Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy có hai cô con gái chung là bé Tuệ Lâm và Tuệ An. Tuệ Lâm chào đời năm 2012 còn Tuệ An sinh năm 2017. Con gái đầu lòng của Phạm Quỳnh Anh lớn phổng phao. Càng lớn, Tuệ Lâm càng xinh. Nhiều người nhận xét, cô nhóc thừa hưởng những nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Nếu như Tuệ Lâm có phần chững chạc, Tuệ An lại rất lém lỉnh, nhí nhảnh. Con gái thứ hai của Phạm Quỳnh Anh chiếm được thiện cảm của người hâm mộ nữ ca sĩ bởi sự hồn nhiên. Bé Tuệ An diện váy xinh như công chúa. Nhiều người nhận xét bé Tuệ An có nhiều nét giống Phạm Quỳnh Anh. Hai con gái là động lực lớn của Phạm Quỳnh Anh sau biến cố hôn nhân. Nữ ca sĩ dành nhiều thời gian chăm sóc hai con nhỏ. Bé Tuệ Lâm ra dáng là chị. Cô nhóc luôn yêu thương bé Tuệ An. Hai con gái của Phạm Quỳnh Anh cùng học vẽ. Gần đây, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ điều kiện tái hôn: "Người đàn ông bên cạnh mẹ sau này chắc chắn sẽ phải yêu thương các con trước tiên". Trả lời một người bạn, nữ ca sĩ cho biết thêm: "Không phải em kén chọn, nhưng đây là yếu tố đầu tiên đấy bác ạ. Đọc báo mỗi ngày mà đau lòng nhiều lắm luôn bác ơi". Phạm Quỳnh Anh chia sẻ về nỗi lòng mẹ đơn thân: "Thương mẹ đủ thì sẽ thương các con. Nhưng phải là thật sự thương yêu các con không thì mẹ ở vậy thôi". Xem MV "Vì anh là gu chị" của Phạm Quỳnh Anh. Nguồn Youtube/ Phạm Quỳnh Anh

