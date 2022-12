Hà Trí Quang và loạt sao Việt hạnh phúc bên người yêu đồng giới

Diễn viên Hà Trí Quang và nam ca sĩ Thanh Đoàn vừa đón cặp song sinh: 1 trai, 1 gái. Ảnh: Saostar Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đã có 5 năm quen biết và 1 năm ở cạnh nhau. Ảnh: FBNV Không chỉ diễn viên Hà Trí Quang, An Nguy cũng hạnh phúc bên người yêu đồng giới. Nửa kia của An Nguy là Alex. Ảnh: Instagram An Nguy sinh con gái đầu lòng Bay vào tháng 3/2021. Hiện tại, cuộc sống của cô bên con gái và người yêu đầy bình yên. Ảnh: Instagram Không chỉ An Nguy, nhiều sao Việt cũng có mối tình đồng tính hạnh phúc. Don Nguyễn là một trong số đó. "Thánh hát nhép" đang hẹn hò Mai Thanh Tú. Ảnh: FBNV Trong hơn 10 năm bên nhau, Don Nguyễn và Mai Thanh Tú trải qua không ít sóng gió như say nắng với người thứ ba nhưng may mắn biết dừng lại đúng lúc. Ảnh: FBNV Đăng ký kết hôn, làm đám cưới năm 2015, Adrian Anh Tuấn - Sơn Đoàn đến nay vẫn mặn nồng bên nhau. Ảnh: FBNV Hồ Vĩnh Khoa - Rhonee Rojas tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn ở Mỹ vào tháng 10/2017. Hiện tại, cặp đôi đồng giới này vẫn bên nhau ở xứ cờ hoa. Ảnh: FBNV Năm 2017, biên đạo múa John Huy Trần và Huỳnh Nhiệm hoàn thành thủ tục kết hôn tại Canada. 1 năm sau, cặp đôi làm đám cưới. Ảnh: FBNV Huy Trần và Huỳnh Nhiệm khiến nhiều người ghen tỵ bởi cuộc tình kéo dài hơn 10 năm. Ảnh: FBNV Miko Lan Trinh đang hạnh phúc bên bạn trai kém 5 tuổi - đạo diễn Kenji. Cả hai hiện tại gắn bó được 2 năm. Ảnh: FBNV Xem video "Adrian Anh Tuấn - Sơn Đoàn tình tứ bên nhau". Nguồn Facebook Andrian Anh Tuấn

