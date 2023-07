Lễ ăn hỏi ngập tràn sắc đỏ của Vũ Ngọc Anh - Cường Seven

Trưa 26/7, Cường Seven - Vũ Ngọc Anh đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nội. Không gian lễ ăn hỏi của cặp đôi được trang trí theo phong cách truyền thống với tông màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn, vui vẻ, hạnh phúc. Diễn viên Vũ Ngọc Anh dùng 3.000 bông hoa gồm hoa hồng, mẫu đơn, cẩm tú cầu trang trí cho lễ hỏi tại nhà riêng. Từng chi tiết của lễ ăn hỏi đều được cặp đôi chăm chút kỹ lưỡng,Cường Seven cùng đại diện nhà trai đến nhà cô dâu. Ảnh: Saostar Cặp đôi ngập tràn hạnh phúc trong ngày trọng đại. Ảnh: Saostar Cô dâu Vũ Ngọc Anh mặc áo dài đỏ họa tiết chữ hỷ sánh đôi cùng chú rể. Ảnh: Saostar Cặp đôi dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Ảnh: Saostar Trước đó, loạt ảnh chuẩn bị cho ngày vui cũng được Vũ Ngọc Anh chia sẻ trên trang cá nhân. Nữ diễn viên hân hoan chuẩn bị trang phục cho lễ ăn hỏi. Vũ Ngọc Anh xinh đẹp rạng ngời dưới bàn tay của chuyên gia trang điểm Tony Nguyễn. Người đẹp chọn trang sức tôn thêm vẻ sang trọng, quý phái. Vũ Ngọc Anh sinh năm 1990, từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Cô được chú ý khi đóng vai chính trong phim "Quyên" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Trong khi đó, Cường Seven được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên. Cường Seven và Vũ Ngọc Anh công khai tình cảm hồi tháng 8/2019. Đám cưới là cái kết đẹp cho cuộc tình của cặp đôi.Xem video: "Phương Oanh hôn Shark Bình trước cửa nhà ngày ăn hỏi". Nguồn Vietnamnet

Trưa 26/7, Cường Seven - Vũ Ngọc Anh đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nội. Không gian lễ ăn hỏi của cặp đôi được trang trí theo phong cách truyền thống với tông màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn, vui vẻ, hạnh phúc. Diễn viên Vũ Ngọc Anh dùng 3.000 bông hoa gồm hoa hồng, mẫu đơn, cẩm tú cầu trang trí cho lễ hỏi tại nhà riêng. Từng chi tiết của lễ ăn hỏi đều được cặp đôi chăm chút kỹ lưỡng, Cường Seven cùng đại diện nhà trai đến nhà cô dâu. Ảnh: Saostar Cặp đôi ngập tràn hạnh phúc trong ngày trọng đại. Ảnh: Saostar Cô dâu Vũ Ngọc Anh mặc áo dài đỏ họa tiết chữ hỷ sánh đôi cùng chú rể. Ảnh: Saostar Cặp đôi dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Ảnh: Saostar Trước đó, loạt ảnh chuẩn bị cho ngày vui cũng được Vũ Ngọc Anh chia sẻ trên trang cá nhân. Nữ diễn viên hân hoan chuẩn bị trang phục cho lễ ăn hỏi. Vũ Ngọc Anh xinh đẹp rạng ngời dưới bàn tay của chuyên gia trang điểm Tony Nguyễn. Người đẹp chọn trang sức tôn thêm vẻ sang trọng, quý phái. Vũ Ngọc Anh sinh năm 1990, từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Cô được chú ý khi đóng vai chính trong phim "Quyên" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Trong khi đó, Cường Seven được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên. Cường Seven và Vũ Ngọc Anh công khai tình cảm hồi tháng 8/2019. Đám cưới là cái kết đẹp cho cuộc tình của cặp đôi. Xem video: "Phương Oanh hôn Shark Bình trước cửa nhà ngày ăn hỏi". Nguồn Vietnamnet